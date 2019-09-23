ОНФ в Коми в рамках проекта «Профстажировки 2.0» помогает студентам находить общий язык с будущими работодателями

Активисты Общероссийского народного фронта и представители команды «Молодежки ОНФ» в Республике Коми продолжают профориентационную работу с молодежью в рамках проекта «Профстажировки 2.0», который ОНФ реализует совместно с АНО «Россия – страна возможностей». Общественники организовали для студентов Сыктывкара мастер-класс «Профессиональные навыки социального роста и социального развития», где были рассмотрены вопросы делового общения, в том числе с потенциальными работодателями.

Мастер-класс был проведен на базе Сыктывкарского лесного института, студенты которого составляют костяк команды «Молодежки ОНФ» в Коми. В мероприятии также приняли участие студенты Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина, различных колледжей города, а также педагоги вузов. Учебное мероприятие в интересном и занимательном формате провела психолог, автор технологии «Профессиональное общение» Мария Огарева.

«Профессиональные контакты – это целая наука, в дебри которой с удовольствием окунулись молодые люди в ходе увлекательного мастер-класса. Мария Огарева не понаслышке знает об организации работы коллектива, это настоящий профессионал своего дела, бизнес-тренер, специализирующийся на практическом менеджменте», – рассказала участник команды «Молодежки ОНФ», член регионального штаба ОНФ в Коми Анастасия Широченко.

Мастер-класс длился более трех часов, но никто студентов не покинул аудиторию – молодые люди плотно и продуктивно погрузились в нюансы и тонкости различных механизмов общения. Представители «Молодежки ОНФ» в Коми рассказали, что участники мероприятия на практике освоили навыки делового общения, научились, как избегать манипуляций в ходе общения.

«Благодаря данному курсу участники мастер-класса приобрели базовые практические знания, на основе которых возможно выстроить свою поведенческую стратегию и в профессии, и в жизни. Мероприятие прошло живо, интересно и на одном дыхании. Народный фронт в Коми постоянно проводит образовательную работу в рамка проекта «Профстажировки 2.0», и продолжит развивать это направление», – подчеркнула Широченко.

Напомним, в начале сентября 2019 г. активисты ОНФ в Коми в рамках проекта «Профстажировки 2.0» приняли участие в открытии первого в республике центра развития детей «Дом научной коллаборации имени В.А. Витязевой» по ранней профориентации школьников. Открытие состоялось на базе Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина, который победил в федеральном конкурсе по национальному проекту «Образование».