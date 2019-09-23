В Центре «Сириус» прошла первая образовательная сессия для директоров школ в рамках проекта ОНФ «Школы большой страны»

«Школы большой страны» – новая общественная инициатива по формированию единых подходов к профессиональной подготовке руководителей школ. В этом учебном году самые эффективные директора российских школ запустят его работу на площадках ОНФ в большинстве субъектов Российской Федерации.

Проект «Школы большой страны» с начала 2019 г. развивает Общероссийский народный фронт и Московский центр развития кадрового потенциала образования (МЦРКПО).

«Нам кажется, что работа Москвы по подготовке сильных директоров школ и упразднению промежуточных уровней управления образованием – крайне эффективна. Это уже позволило комплексно решить многие из проблем городской системы образования, дать уникальные возможности каждому московскому школьнику и педагогу. ОНФ объединит и создаст условия для передачи успешных практик управления школами по всей России, чтобы вместе вывести российскую систему образования в десятку лучших в мире, выполнив поручение президента», – подчеркнула сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

Главная задача проекта – помочь каждому директору и завучу сформировать компетенции, необходимые для управления современным образовательным учреждением, и использовать новые технологии обучения с ориентиром на приоритеты научно-технологического развития страны. К этому относится междисциплинарное обучение, его вариативность для каждого школьника, широкое использование информационных технологий, а также объединение возможностей индустриальных партнеров, научных коллективов и ведущих представителей организаций культуры в каждом регионе.

Эксперты ОНФ считают, что это можно сделать только за счет детального анализа проблем в системе образования каждого субъекта РФ – неформального, объективного и комплексного. Для этого в проект приглашены самые опытные школьные директора, имеющие опыт решения наиболее приоритетных для каждой региональной системы образования проблем.

После предварительного сбора активистами ОНФ данных по реальной ситуации со школьным и дополнительным образованием в регионе, проблемным школам, будут проведены практические обучающие семинары для директоров и их заместителей в каждом регионе. У каждого участника таких семинаров будет возможность в дальнейшем задавать вопросы экспертам тематической площадки Народного фронта «Образование» и школьному директору-наставнику, постоянно работающему с регионом, а также обмениваться опытом с другими участниками.

«Каждый ребенок талантлив, мы это знаем. Но только сильные управленцы смогут объединить опыт самых эффективных педагогов и возможности новой инфраструктуры, создающейся в рамках национального проекта «Образование», действительно в интересах всех детей региона. Мы создали этот проект для постоянного повышения квалификации директоров и завучей, а также организации на базе их школ повышения квалификации классных руководителей, психологов, педагогов-предметников», – отметила Елена Шмелева.

Первая образовательная сессия «Инструменты модернизации региональных образовательных систем» прошла в Сириусе с 18 по 21 сентября. Ее участниками стали директора десяти школ Москвы и 21 школы Сочи.

По словам директора московской школы № 1252 имени Сервантеса Ирины Ануровой, встреча показала, что управленцев из разных городов объединяет одно общее образовательное пространство. «Мы напрямую решаем задачи, сформулированные в национальной стратегии научно-технологического развития РФ. Но исходя из условий, сложившихся в том или ином регионе, эти задачи могут решаться по-разному. Поэтому необходимы регулярные тематические встречи по взаимообучению управленцев», – рассказала участница образовательной сессии.

Так, сочинским директорам представили одни из самых эффективных столичных практик, а московские школы увидели новые возможности в развитии себя и созданной ими модели образования. Например, школе имени Сервантеса, где углубленно преподается испанский язык, коллеги из Сочи предложили объединить предмет с профильной подготовкой школьников в сфере туризма и гостиничного дела.

«Мы готовы обучать друг друга, и наиболее эффективно это будет в смешанных группах, как это было вчера, когда за одним столом работали директора школ Москвы и Сочи. А результатом нашей работы мог бы стать депозитарий-конструктор эффективных управленческих практик по аналогии с библиотекой материалов МЭШ – Московской электронной школы», – добавила Ирина Анурова.

Готовность перенимать опыт друг друга отдельно отметила директор средней школы № 7 в Сочи Ирина Тлехас: «Мы увидели новые технологии, которыми успешно пользуются наши коллеги, и этот опыт будет нам полезен. Но также важно учитывать местные особенности региона, – подчеркнула она. – У нас есть свои программы, которые можно представлять. Мы успешно сотрудничаем с учреждениями начального профессионального образования: с колледжами и лицеями. На их базе школьники проходят раннюю профориентацию, в том числе в сфере администрирования отелей, гостиничного дела, общественного питания. Это то, что ребятам нравится, и то, чем они пользуются. Кроме того, мы развиваем работу с детьми, которые переезжают в Сочи из районов Крайнего Севера, Урала, Дальнего Востока, таких ребят очень много. И мы создали ряд программ, чтобы дети быстро адаптировались к нашим условиям и возможностям в школах».

В течение года на площадках ОНФ пройдут образовательные сессии, посвященные лучшим практикам работы управленцев в сфере образования в большинстве субъектов Российской Федерации. Только так можно создать систему единых управленческих подходов, объединить опыт самых сильных педагогов и учесть особенности каждого региона.

Сегодня аналогов «Школы большой страны» нет ни в России, ни за рубежом. Включение в проект будет осуществляться в заявительном порядке: присоединиться смогут директора школ всех регионов, заинтересованные в своем профессиональном росте, ради полноценного развития каждого ребенка России.