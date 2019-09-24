ОНФ подключится к работе с отстающими регионами по созданию системы контроля за расходованием средств дорожных фондов

Около двух десятков регионов затягивают работу по созданию системы контроля за формированием и расходованием средств дорожных фондов (СКДФ). Активисты ОНФ будут взаимодействовать с субъектами, чтобы совместно завершить формирование системы и проконтролировать внесение в нее достоверных данных, заявил модератор тематической площадки ОНФ «Безопасные и качественные автомобильные дороги», депутат Госдумы Александр Васильев.

Выступая на экспертном совещании по разработке и внедрению СКДФ, Васильев подчеркнул, что средства дорожных фондов должны расходоваться только на ремонт и содержание дорог.

«В СКДФ должно уделяться пристальное внимание финансированию ремонта и содержанию дорог главами субъектов РФ как из региональных средств, так и из средств федерального бюджета. Это позволит в первую очередь повысить уровень бюджетной дисциплины субъектов России, внедрить и расширить инструментарий общественного контроля», – заявил Васильев.

Он добавил, что ОНФ провел мониторинг информационного наполнения СКДФ данными об автомобильных дорогах общего пользования, который показал, что отсутствует актуальная информация на 2019 г. Васильев напомнил, что задача по внедрению СКДФ была поставлена перед правительством еще в прошлом году в «майском указе» президента России, лидера ОНФ Владимира Путина. Система должна заработать уже в конце нынешнего года.

На совещании присутствовал исполняющий обязанности генерального директора федерального автономного учреждения «РосдорНИИ» Андрей Мухортов. Именно этот институт является оператором системы и проводит совместную с субъектами России работу по наполнению СКДФ данными о дорогах. Система пока находится в стадии разработки, и ее наполнение происходит в закрытом режиме.

«На сегодняшний день «РосдорНИИ» на основании нормативно-правовых документов регионов и из Федеральной информационной адресной системы налоговой службы внес в систему информацию об 1 миллионе 46 тысячах дорог и улиц по ситуации на 2017–2018 годы. Субъекты РФ ведут проверку данной информации. По региональным дорогам проверено только 17,5 процента дорог, по местным дорогам ситуация чуть хуже – 5,7 процента, но работа активно ведется и плановый срок завершения намечен на 31 октября 2019 года», – отметил Мухортов.

По его словам, в этой работе есть передовые субъекты. Например, Липецкая, Воронежская области, Приморский край, но есть и два десятка отстающих субъектов, которые к этой работе еще даже не приступали: «И если, к примеру, в Ямало-Ненецком автономном округе дорог не так много и руководство субъекта сможет собрать данные о них в короткий срок, то Краснодару, где дорог насчитывается более 2 тысяч, предстоит большая работа. Есть риски по исполнению поручения президента».

Он попросил представителей ОНФ в регионах подключиться к взаимодействию с местными органами власти, чтобы активизировать сбор информации для СКДФ. Кроме того, Мухортов отметил важность сотрудничества с Народным фронтом и после того, как система начнет свою работу.

«Если представители ОНФ в регионах увидят, что где-то проводятся ремонтные работы, а в СКДФ такой информации нет, то это сигнал, чтобы мы проработали с субъектами и с владельцами дорог необходимость внесения этих данных», – отметил он.

Васильев поддержал предложение Мухортова и попросил предоставить список отстающих регионов: «Региональные отделения ОНФ могли бы подключится к этой работе, чтоб ускорить процесс наполнения и СКДФ начала свою работу».

Модератор тематической площадки ОНФ «Безопасные и качественные автомобильные дороги» попросил уточнить, насколько будет общедоступен функционал расходования средств дорожных фондов. Мухортов в свою очередь отметил, что СКДФ – это источник всех данных о дорогах.

«Одна из первых задач – внесение информации об объектах проведения работ. То есть это конкретно отрисованные участки с указанием того, какие работы на них запланированы, стоимости работ, заключенных контактов и исполнения, гарантийных обязательств по ним. Это все, что нужно для общественного мониторинга дорожных фондов», – добавил Васильев. По его словам, должна быть введена ответственность за выполнение поручения президента.

«Если нужная информация для СКДФ так и не будет предоставлена, необходимо говорить уже о дисциплинарных взысканиях и штрафах к тем, кто обязан этим заниматься», – резюмировал Васильев.