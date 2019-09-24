Эксперты ОНФ узнали предпочтения россиян в сфере освоения цифровой грамотности

Общероссийский народный фронт собрал предложения граждан и экспертов по наполнению и формату общедоступного онлайн-сервиса по освоению цифровой грамотности, который правительство планирует создать к 31 декабря 2019 г. Опрос показал, что образовательная онлайн-платформа может оказаться весьма востребованной, если разработчики учтут предпочтения пользователей: большинство респондентов хотели бы лучше разбираться в электронных услугах, вопросах безопасности и идентификации при электронном документообороте, а получать новые знания и осваивать новые навыки им удобнее на видеоуроках.

Так, 73% участников опроса считают необходимым бесплатное обучение цифровой грамотности. Готовность проходить онлайн-курсы по цифровой экономике выразили 84,5% респондентов. При этом часть опрошенных уже самостоятельно изучают информацию о цифровых технологиях и инновациях: 30% совершенствуют свои навыки в цифровизации для учебы или работы, 46% – для саморазвития.

Не занимаются изучением материалов на тему цифровой экономики 18% участников опроса, а 16% заявили, что не нуждаются в таких знаниях.

Участники опроса назвали наиболее актуальные для себя темы – развитие электронных государственных и муниципальных услуг (62%), вопросы безопасности при использовании цифровых технологий (55%), проблемы идентификации и безопасности при электронном документообороте (49%), внедряемые цифровые технологии для города и дома (45%), развитие информационной инфраструктуры в России (41%). Основы программирования и меры государственной поддержки российских производителей цифровых технологий и услуг интересуют около 20% граждан.

По мнению опрошенных ОНФ экспертов, для повышения цифровой грамотности населения в первую очередь необходимо рассказывать гражданам о безопасности при использовании цифровых технологий. Также важно знакомить их с тенденциями развития цифровизации в мире и России – граждане должны понимать необходимость изучения тех или иных технологий и быть готовыми к цифровым инновациям, пояснили специалисты. Оперативное информирование об изменениях в законодательстве, связанных с внедрением и использованием электронных технологий, способствует формированию практики неосознанного соблюдения норм и правил, а изучение основ программирования позволит некоторым пользователям определиться с выбором профессии, а также развенчает миф о недоступности данной сферы деятельности для большинства граждан, считают эксперты.

Организаторы опроса также предложили респондентам назвать удобные для них форматы обучения, предложив выбрать по три варианта. Выяснилось, что россияне предпочитают видеолекции (67%), мастер-классы (49%) и онлайн-тесты (45%). Учебники, справочная литература и статьи интересны 38% опрошенных, игровой формат – 24%. В аутсайдерах – аудиолекции, их назвали только 7% опрошенных граждан.

На протяжении последних четырех лет в рамках исследования «Индекс цифровой грамотности» измерялся уровень цифрового потребления граждан России, их цифровые компетенции, а также навыки в области цифровой безопасности. При этом исследование в большей степени позволяло получить самооценочные суждения участников об их цифровой грамотности. В мае 2019 г. РОЦИТ/РАЭК при поддержке ОНФ провел «Digital диктант», в котором приняли участие более 40 тыс. человек по всей стране. Диктант показал, что среднее значение уровня цифровой грамотности всех участников составило 7,15 из 10 баллов.

«Цифровизация экономики невозможна без образования и информирования граждан. При этом важно, чтобы специализированный онлайн-сервис был удобным для пользователя, с интуитивно понятным интерфейсом. Программа обучения должна учитывать уровень подготовки слушателей, а учебный материал – излагаться простым и доступным языком. Также важно, чтобы информация постоянно актуализировалась, потому что отрасль не стоит на месте, а цифровые технологии уже охватили практически все сферы жизни человека», – подчеркнул сопредседатель Центрального штаба ОНФ, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.