ОНФ в Коми просит власти взять на контроль строительство детских садов в Сыктывкаре и Выльгорте

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми направили обращение в правительство региона с просьбой взять на особый контроль строительство дошкольных учреждений, которые возводятся в рамках национального проекта «Демография». Мониторинг общественников показал, что срок сдачи одного детского сада нарушен, а по другому – работы затягиваются.

Так, до конца 2021 г. в республике должны быть построены пять детских садов: два – на 270 и 150 мест – в городе Сыктывкаре, на 270 мест – в селе Выльгорт Сыктывдинского района, на 90 мест – в селе Усть-Кулом Усть-Куломского района и на 50 мест – в селе Большелуг Корткеросского района.

Как показал мониторинг общественников, срок строительных работ по детскому саду в селе Выльгорт сорван: объект должен быть возведен до конца 2019 г., однако строительные работы до сих пор не начались. Что касается дошкольного учреждения на 270 мест с бассейном в Эжвинском районе Сыктывкара, то здесь работы затянулись еще на этапе подготовки проекта. Был объявлен аукцион на определение подрядной организации, итоги конкурсной процедуры предполагается подвести в сентябре 2019 г.

Строительство детского сада в Большелуге идет в соответствии с графиком: объект планируется построить до конца 2019 г., а дошкольное учреждение на 150 мест в Сыктывкаре – до конца 2021 г. Строительство детсада в Усть-Куломе начнется в 2020 г.

«Срыв сдачи детского сада в Выльгорте, затягивание сроков по детскому саду в Сыктывкаре могут негативно сказаться не только на сфере образования, но и на демографии, ведь без детских садов семьи с маленькими детьми, особенно на селе, испытывают существенные трудности. Общественники попросили правительство республики взять вопрос на особый контроль, в том числе рассмотреть возможность дополнительной помощи муниципалитетам в его решении», – прокомментировала член регионального штаба ОНФ в Республике Коми, модератор тематической площадки «Образование» Татьяна Астарханова.

На встрече с общественниками заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми Руслан Ибрагимов сообщил, что министерство контролирует строительство детских садов. Он также отметил, что одна из причин возникших проблем – незаинтересованность потенциальных подрядчиков. Причины такой ситуации – разные, в том числе, как отметил замминистра, в муниципалитетах, возможно, проводят недостаточную информационную работу по этому направлению. Ибрагимов попросил общественников о содействии в этом вопросе.

Активисты Народного фронта проведут соответствующую работу на тематической площадке ОНФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Республике Коми и продолжат мониторинг строительства детских садов в республике.