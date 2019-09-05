ОНФ просит власти Сыктывкара обеспечить жителей улицы Национальной мусорными контейнерами и ликвидировать прорыв трубы

После вмешательства активистов Общероссийского народного фронта в Республике Коми власти города Сыктывкара обратили внимание на проблемы жителей дома №23 на улице Национальной. Люди жаловались на недостаточное количество мусорных контейнеров и прорыв трубы в подвале, который управляющая компания не устраняет долгое время.

Поскольку обращения в другие инстанции результатов не дали, люди обратились в ОНФ. В администрации города проинформировали, что все недостатки будут устранены в течение сентября. Общественники взяли вопрос на контроль.

«В подвале круглый год течет вода. В управляющей компании четкого ответа, когда будут устранять неполадки, не дали, «кормят завтраками». Обидно, что все платежи за услуги ЖКХ мы оплачиваем исправно, но по факту ничего не делается, – сетует жительница Виктория Макарова. – Улица Национальная, 23, утопает в мусоре. Вместо двух контейнеров, которых нам не хватало, оставили один! В результате пакеты с мусором разрывают собаки и раскидывают по всей территории. Помогите, прошу вас. За детей прошу. Почему наши дети, будущее нашей страны, должны жить в таких условиях?».

Активисты регионального отделения ОНФ обратились в администрацию города, которая провела проверку. В мэрии со ссылкой на управляющую организацию сообщали, что до 1 сентября 2019 г. на площадке по адресу: улица Национальная, 23, будет установлен дополнительный контейнер для мусора. Кроме того, до конца сентября запланированы работы по ремонту канализационных труб. В ходе рейда общественники зафиксировали, что выполнение планов частично уже срывается: дополнительный контейнер для мусора до сих пор не появился.

«Представителей Народного фронта в Коми очень беспокоит данная ситуация. Призываем администрацию Сыктывкара взять на контроль обязательства управляющей компании по решению проблем жильцов дома. В начале октября общественники проведут контрольный рейд», – сообщила член регионального штаба ОНФ в Республике Коми Валентина Анфилатова.