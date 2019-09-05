Рошаль: Многие предложения ОНФ и Национальной медицинской палаты вошли в перечень поручений президента по модернизации первичного звена здравоохранения

Многие предложения Общероссийского народного фронта и Национальной медицинской палаты (НМП) вошли в перечень президентских поручений по модернизации первичного звена здравоохранения. Движение возьмет на контроль ход исполнения этих поручений, заявил сопредседатель Центрального штаба ОНФ, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль.

Президент России, лидер ОНФ Владимир Путин провел 20 августа 2019 г. совещание по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения, признав его в целом неудовлетворительным, и дал поручение в короткий срок разработать конкретные предложения по исправлению ситуации. В работу включилась администрация президента, правительство, включая Минздрав России, Общероссийский народный фронт, Национальная медицинская палата. ОНФ и НМП провели ряд экспертных совещаний и направили в администрацию президента и Минздрав РФ 154 предложения, направленных на улучшение состояния в первичном звене здравоохранения, включая ФАПы, врачебные амбулатории, центральные районные больницы, поликлиники, врачебные пункты, мобильные комплексы, скорую медицинскую помощь.

Уже 2 сентября 2019 г. на сайте Кремля были опубликованы поручения президента, направленные на улучшение состояния в первичном звене здравоохранения.

«Только слабодумающий может не поддержать новые поручения президента. И нам важно подчеркнуть, что многие предложения ОНФ и Национальной медицинской палаты вошли в эти поручения. Мы выступали за воссоздание вертикали власти в здравоохранении и как первый, с нашей точки зрения, шаг для этого президент поручил обязательное согласование с Минздравом России кандидатуры на должность руководителя органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации. В наших предложениях был проведен серьезный полноценный анализ состояния первичного звена здравоохранения, понимая, что без этого невозможно движение вперед, и этот вопрос нашел отражение в поручениях», – отметил Рошаль.

С целью улучшения подготовки кадров поручено законодательно закрепить понятия «молодой специалист» (или, как мы называли, «врач-стажер») и «врач-наставник» для обеспечения лицам, завершившим обучение по программам высшего образования по направлению подготовки «здравоохранение и медицинские науки», возможности работать в медицинских организациях под контролем опытных специалистов в течение трех лет, заявил Рошаль.

«Соответствует нашим предложениям пункт об установлении ежемесячных дополнительных выплат медработникам организаций, оказывающих первичную медпомощь, введении дополнительного повышающего коэффициента к единовременным компенсационным выплатам медработникам, соответствующим установленным критериям и прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа, расположенные в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, Арктической зоне, а также на удаленных территориях с низкой транспортной доступностью», – подчеркнул он.

Также в предложениях, направленных в администрацию президента, был пункт о необходимости финансирования за счет бюджетных средств мероприятий по обеспечению лекарственными препаратами граждан, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания или операции на сосудах и которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях. И это предложение нашло отражение в поручениях, заявил Рошаль.

«Очень важно для нас введение единой структуры заработной платы медицинских работников на всей территории России. По предложениям экспертов ОНФ и НМП базовый оклад должен быть в пределах 70–75 процентов», – отметил он.

Рошаль напомнил, что также эксперты обращали внимание на перегрузку в первичном звене, связанную с уровнем совместительства. Президент дал поручение четко установить максимально допустимый уровень совместительства для медицинских работников, в том числе первичного звена здравоохранения.

«Этот вопрос очень тесно связан с кадровым дефицитом. Медицинские работники часто совмещают. Не потому что хотят больше заработать, а потому что вообще обслуживать больных некому. Напомним, что и ОНФ, и НМП считают, что без введения распределения выпускников, обучающихся за государственный счет, в практическое здравоохранение мы в ближайшее время кадровую проблему не решим, а народ ждет фельдшера и врача сегодня», – уверен Рошаль.

Поэтому очень важными являются пункты, посвященные решению социальных вопросов медработников, сказал он: «В поручениях четко определена необходимость обеспечения служебными жилыми помещениями с возможностью передачи этих помещений в собственность после 10 лет работы медицинских работников. Там говорится про приоритетное предоставление медицинским работникам в соответствии с критериями нуждаемости служебных жилых помещений, земельных участков для индивидуального жилищного строительства, а также предоставление ипотечных кредитов на льготных условиях и предоставление в первоочередном порядке мест детям в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях».

Также на площадке ОНФ и Национальной медицинской палаты неоднократно говорилось о том, что нужно провести анализ состояния первичного звена здравоохранения и оценить степень износа медицинского оборудования, транспортных средств и зданий медицинских организаций.

Кроме того, эксперты призывали внести в законодательство изменения, направленные на формирование базы данных типовых проектов зданий, при строительстве которых используются современные технологии и материалы и которые предназначены для размещения медицинских организаций первичного звена здравоохранения в населенных пунктах с учетом численности населения, прикрепленного к медицинским организациям, а также климатических и географических условий, добавил он.

По мнению Рошаля, одним из центральных является вопрос финансирования реализации этих поручений. Президент поручил правительству представить предложения об источниках финансирования мероприятий, включенных в региональные программы модернизации первичного звена здравоохранения, а также об объемах финансирования таких мероприятий за счет средств федерального бюджета. И здесь большая роль будет принадлежать Министерству финансов России, уверен он.

«Мы помним, как было искажено поручение президента по увеличению заработной платы до 200 процентов от среднего уровня зарплат по региону, когда заставили сокращать ставки, уменьшать число коек, «оптимизировать» здравоохранение, все делать за счет регионального бюджета, а не за счет федерального, что было бы правильно», – напомнил он.

Рошаль подчеркнул, что ОНФ нужно не снижать темп работы и в этом направлении: «Мы запустим по-настоящему народный контроль за ходом исполнения поручений президента, так как улучшений в системе здравоохранения ждет весь народ России».