Стив Джобс, возможно, был бы жив!
Биотех Корпорация Время (InTime Biotech Corp.) занимается разработкой оцифровки биологических данных человека с целью предупреждения старения, преждевременной смерти и рекомендаций по продлению жизни на 20+ лет. В английской версии звучит: «InTime: Digitize Me to Live 120+». На этом поле компания конкурирует с китайским стартапом ICarbonx, который привлек за 3 года более 1 млрд.$ и оценивается в более чем 10 млрд.$
Основной посыл Биотехнологической Корпорации Время (InTime Biotech Corp.): «Если Стив Джобс в возрасте 27 лет, благодаря нашей технологии, узнал, что через 29 лет он умрет, у него было бы целых 29 лет, чтобы дать бой болезни и смог бы продлить качественную часть своей жизни, как минимум, до 80 лет». (Существуют разные мнения о возрасте, когда заболел Стив Джобс. Тем не менее, он узнал об этом только в 48 лет, когда уже было поздно).
Инвестиции в долголетие — мировой тренд. В августе 2019 г. австралийский миллиардер также вложил 10 млн.$ в один из британских стартапов по продлению жизни:
https://www.forbes.ru/milliardery/382121-avstraliyskiy-milliarder-investiroval-v-startap-stremyashchiysya-uvelichit?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=soosnovatel-atlassian—vhodyaschiy-v-top-5