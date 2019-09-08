Стив Джобс, возможно, был бы жив!

Американский Фонд ALTS Capital вошёл в состав акционеров международной Биотехнологической Корпорации Время (InTime Biotech Corp.), основанной россиянами, закрыв первый раунд инвестиций из оценки в 1,7 млн.$ Сегодня, компания привлекает инвестиции, уже исходя из оценки более 10 млн.$. Основателями корпорации являются: серийный предприниматель Олег Тетерин (продюсер фильма Chef с Роберт Дауни мл. и Скарлет Йохансон) и академик РАН Андрей Лисица (назван самым молодым академиком в 2016 В ученый совет корпорации InTime входит известный учёный по вопросам долголетия Алексей Москалев, среди акционеров — известные специалисты в области искусственного интеллекта (AI) и BigData Михаил Ключников и Алексей Молодченков.

Биотех Корпорация Время (InTime Biotech Corp.) занимается разработкой оцифровки биологических данных человека с целью предупреждения старения, преждевременной смерти и рекомендаций по продлению жизни на 20+ лет. В английской версии звучит: «InTime: Digitize Me to Live 120+». На этом поле компания конкурирует с китайским стартапом ICarbonx, который привлек за 3 года более 1 млрд.$ и оценивается в более чем 10 млрд.$