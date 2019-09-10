ОНФ в Коми призывает власти отремонтировать амбулаторию и повысить дорожную безопасность у детсада в Верхней Максаковке

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми обратились в региональное министерство здравоохранения и администрацию города Сыктывкара с просьбой отремонтировать амбулаторию, а также обустроить опасный участок дороги рядом с детским садом в поселке городского типа Верхняя Максаковка. Ранее о содействии в решении этих проблем общественников попросили местные жителей. В ходе рейда представители ОНФ встретились с людьми и зафиксировали ряд недостатков в населенном пункте.

В частности, общественники отметили плачевное состояние амбулатории, которая расположена в деревянном здании. По словам активистов ОНФ, крыша медицинского учреждения протекает сразу в нескольких местах, из-за чего часть кабинетов пустуют. Кроме того, в некоторых помещениях обрушен потолок, в плохом состоянии полы.

«В своем обращении в минздрав республики активисты ОНФ в Коми отметили, что жители не имеют никаких претензий к качеству медицинского обслуживания. Однако условия пребывания пациентов, в том числе детей, и медицинского персонала ненадлежащие. Общественники попросили провести капитальный ремонт амбулатории, который решит большинство проблем, связанных с качеством предоставления услуг и условиями приема граждан», – сообщила член регионального штаба ОНФ в Республике Коми Елена Иванова.

Член общественного совета поселка Верхняя Максаковка Виктор Торлопов, который тоже принял участие в рейде, предложил альтернативный вариант решения проблемы – возможность переезда амбулатории в здание санатория, находящееся на улице Лесосплавной, 34, и в настоящее время пустующее. Данное предложение общественники также направили в минздрав Коми для рассмотрения.

Еще одним объектом, который посетили представители Народного фронта, стал участок дороги рядом с детским садом №120. Граждане сообщили, что водители в этом месте не снижают скорость, несмотря на опасность появления на дороге маленьких детей. Осмотрев окрестности, общественники убедились в отсутствии на проезжей части рядом с дошкольным учреждением предупреждающих дорожных знаков «Дети» и знаков ограничения максимально допустимой скорости движения. Активисты ОНФ обратились в администрацию Сыктывкара и попросили установить соответствующие дорожные знаки, а также рассмотреть вопрос об обустройстве в этом месте искусственных неровностей на дороге для принудительного снижения скорости автомобилей.

«Активисты ОНФ в Коми увидели, что дорожный участок в этом месте осложнен еще и тем, что выход с территории детского сада осуществляется непосредственно на проезжую часть, люди ходят по краю дороги, что повышает риск дорожно-транспортного происшествия с участием пешеходов, в том числе детей. Поэтому общественники считают, что нельзя затягивать вопрос с надлежащим обустройством дорожной инфраструктуры в этом месте», – пояснила Иванова.