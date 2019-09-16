«Молодежка ОНФ» в Коми высадила 200 саженцев ели у деревни Разгорт Сыктывдинского района

Команда «Молодежки ОНФ» и активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми приняли участие во всероссийской акции #СохранимЛес. Общественники высадили более 200 саженцев ели в деревне Разгорт Сыктывдинского района на территории Пажгинского участкового лесничества. Всего же в день проведения акции в Республике Коми было высажено более 6 тыс. саженцев ели на площади более 3 га.

Во всероссийской акции #CохранимЛес, организованной Минприроды, Рослесхозом и «Молодежкой ОНФ», примут участие 13 регионов страны. Это Иркутская, Смоленская, Кемеровская, Архангельская (Северодвинск), Владимирская, Ленинградская области, Республики Коми, Калмыкия, Бурятия, Якутия, Забайкальский, Красноярский края. Всего за период акции до конца осени участники высадят около 30 млн деревьев.

Перед посадкой деревьев с приветственным словом выступили сенатор от Коми Дмитрий Шатохин и министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми Роман Полшведкин. В мероприятии также приняли участие представители Минприроды, Рослесозащиты, природоохранной прокуратуры, профсоюза лесных отраслей, МЧС, студенты Лесного института, учащиеся школьных лесничеств и представители общественности.

Разгорт – лесозаготовительный поселок, именно поэтому населенный пункт был выбран одним из мест в республике для проведения посадки леса. Деревья были высажены на месте вырубки, произведенной в 2015 г. Участники команды «Молодежки ОНФ» в Коми в рамках акции посадили в Разгорте более 200 саженцев.

Для всех участников мероприятия была организована информационная выставка Центра защиты леса по вредоносным насекомым. После акции всех участников мероприятия ожидала полевая кухня.

«Акция #СохранимЛес получилась не только полезной для природы, но и интересным и радостным для всех участников мероприятием. Мы увидели, с каким энтузиазмом самые разные люди находили общий язык, общий для всех интерес в решении важного для региона и России вопроса – сохранения лесов», – прокомментировал координатор команды «Молодежки ОНФ» в Республике Коми Кирилл Обрезков.