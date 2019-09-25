ОНФ обсудит открытие центров амбулаторной онкологической помощи с главными онкологами Минздрава РФ

Эксперты тематической площадки ОНФ «Здравоохранение» во время рабочего совещания 23 сентября оценили ход текущей работы и анонсировали ближайшие экспертные мероприятия, среди которых – мониторинг медицинских организаций, на базе которых в этом году планируется открытие центров амбулаторной онкологической помощи. Для конструктивной работы уже на следующее рабочее совещание Народный фронт намерен пригласить главных онкологов Минздрава РФ.

Эксперты обсудили текущую работу по мониторингу медицинских организаций, на базе которых планируется открытие центров амбулаторной онкологической помощи в 2019 г. «На основании поручения президента у нас в стране должно быть создано порядка 100 центров, – отметил сопредседатель Центрального штаба ОНФ, доктор Рошаль. – И, конечно же, наша задача – проконтролировать, как исполняется это поручение, куда пошли деньги, предприняты ли какие-то конкретные шаги и так далее». Для дальнейшей конструктивной работы эксперты ОНФ намерены уже на следующее рабочее совещание пригласить к обсуждению главных онкологов Минздрава РФ.

Затем Рошаль напомнил о подготовке к предстоящему круглому столу «Ликвидация кадрового дефицита в сфере здравоохранения», который состоится 26 сентября. Он подчеркнул: «Дефицит кадров в регионах доходит до 60%. Мы обсудим различные пути решения, чтобы ликвидировать эту проблему как можно скорее, в течение хотя бы одного года – трех лет, а не растягивать ее решение на десятилетие». Прежде всего, в зоне внимания – обеспечение медработников достойной зарплатой и полноценными условиями для жизнедеятельности. В обсуждении проблемы примут участие не только эксперты различных уровней, но и представители Счетной палаты, Минздрава».

«Кроме того, необходимо собрать информацию по региональному опыту, что конкретно для решения кадрового дефицита предлагает губернатор в том или ином субъекте. Так, например, в Воронежской области губернатор ведет большую и активную работу в этом направлении», – добавил Рошаль.

Эксперты приветствовали, что решения по итогам круглого стола «Нормативно-правовое регулирование профилактики заболеваний, вызванных дефицитом йода», прошедшего на площадке ОНФ 27 августа, были учтены Минздравом. Ранее замминистра ведомства Олег Салагай заявил, что соответствующий законопроект, предполагающий применение йодированной соли для изготовления хлеба, может быть внесен в правительство России в течение следующих нескольких недель.

Между тем предстоит еще много работы по другим направлениям. Так, в планах Народного фронта – рабочая встреча с Минздравом России по вопросу применения экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). «Его необходимо решать быстро. Потому что когда ты стоишь у постели больного с дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточностью и ему не помогает искусственная вентиляция легких, тогда ты понимаешь, насколько серьезна проблема, потому что если у тебя нет оксигенатора, то ты ничего не можешь сделать», – подчеркнул Рошаль. Необходимо оценить потребность в этой технологии по всей стране и после этого говорить с Минздравом о том, чтобы снабжать ею все реанимационные отделения, пояснил Рошаль.

Кроме того, эксперты продолжили обсуждение темы, стоит ли передавать функции медико-социальной экспертизы из ведения Минтруда в сферу компетенции Минздрава. По мнению Рошаля, такой необходимости нет. Как отметили участники совещания, вопрос на площадке Народного фронта обсуждать нужно, потому что жалобы от населения на отказы в предоставлении инвалидности либо на излишние процедуры по подтверждению инвалидности поступают регулярно.

По мнению Рошаля, необходимо провести экспертное совещание по этой теме с участием представителей Минтруда, чтобы вместе с ними проработать изменение подходов с учетом предложений Минздрава.

В совещании приняли участие члены Центрального штаба ОНФ – телеведущая программ о здоровье на Первом канале Елена Малышева, депутат Госдумы Николай Говорин, председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук, руководитель регионального исполкома ОНФ в Свердловской области Жанна Рябцева, председатель Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», заместитель директора Федерального центра поддержки добровольчества в сфере охраны здоровья Павел Савчук, а также председатель Новосибирской областной ассоциации врачей, вице-президент некоммерческого партнерства «Национальная медицинская палата» Сергей Дорофеев, секретарь ЦК Профсоюза, заведующий отделом экономической работы и оплаты труда Профсоюза работников здравоохранения РФ Тамара Гончарова, эксперт по юридическому сопровождению проектного офиса ОНФ «Регион заботы» Елена Суханова, заведующая организационно-методическим отделом ГБУЗ «Научно-исследовательский институт – Краевая клиническая больница №1» Минздрава Краснодарского края Татьяна Сапожникова, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Московской области, депутат Государственной думы РФ Анна Жукова.