ОНФ призывает Минкомсвязи обсудить реализацию закрепления 22-й кнопки за муниципальными каналами с представителями самих телекомпаний

Общероссийский народный фронт призывает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций обсудить реализацию закрепления 22-й кнопки за муниципальными телевизионными каналами с представителями муниципальных телеканалов. Сейчас положения нормативных актов, направленных на реализацию закона о 22-й кнопке, не совсем понятны сотрудникам телекомпаний.

На этой неделе завершились общественное обсуждение по проектам постановлений правительства, направленных на реализацию закрепления 22-й кнопки на телевизионном пульте за муниципальными телеканалами. Одно из них предлагает утвердить правила выбора муниципального телеканала, претендующего на статус обязательного общедоступного телеканала на территории конкретного муниципалитета, второе – утвердить порядок трансляции муниципального телеканала на 22-й позиции в сети вещания.

В ОНФ поступили обращения представителей муниципальных телеканалов и Ассоциации городских телевещателей, связанные со вторым постановлением, положения которого до конца не ясны. Так, по мнению обратившихся, отдельные положения документа могут создать дополнительную экономическую нагрузку для муниципальных каналов, что противоречит концепции поддержки муниципального телевидения. Кроме того, по мнению ассоциации, в проекте постановления прописаны технические условия, которые защищают интересы операторов кабельного ТВ и, соответственно, ограничивают возможности для функционирования муниципальных телеканалов.

Напомним, принятый Госдумой в мае 2019 г. законопроект о закреплении 22-й кнопки за общедоступными муниципальными телеканалами разработали эксперты ОНФ. В 2016 г. благодаря общественникам 21-ю позицию в сетке вещания получили региональные телевещатели. До подготовки законодательных инициатив общественники поднимали эти вопросы на пленарных заседаниях медиафорумов ОНФ «Правда и справедливость» с участием президента страны, лидера Народного фронта Владимира Путина.

«Законодательная инициатива о закреплении 22-й кнопки в сети вещания за муниципальными телевизионными каналами разрабатывалась в тесном взаимодействии с муниципальными телеканалами. В связи с этим мы полагаем необходимым, чтобы дальнейшая работа над подзаконными актами, разрабатываемыми во исполнение принятого законопроекта, проходила в том же ключе, поэтому просим Минкомсвязи организовать соответствующее обсуждение на своей площадке с участием представителей муниципальных телеканалов для снятия напряжения и опасений, сформировавшихся у представителей медийного сообщества. Нельзя принимать нормативные акты без учета мнения тех, на кого такие документы оказывают непосредственное влияние, иначе принятая с таким трудом и с воодушевлением воспринятая в профессиональной среде законодательная инициатива может дать обратный эффект», – заявила член Центрального штаба Народного фронта, координатор законодательных инициатив ОНФ в Государственной думе Наталья Костенко.