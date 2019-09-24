Активисты ОНФ в Коми попросили власти исправить недостатки на дорогах около школ в Сыктывкаре и Ухте

В рамках всероссийской акции «Дорога в школу» активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми совместно с ГИБДД проверили состояние улично-дорожной сети возле шести учебных заведений в городах Сыктывкаре и Ухте и выявили ряд недостатков.

Дефекты были зафиксированы на пешеходных переходах и участках дорог вблизи образовательных учреждений. В частности, на дороге около школы №2 в Ухте активисты ОНФ обнаружили выбоины вокруг люка, из-за чего в этом месте скапливается вода, что ухудшает дорожную ситуацию. А в Сыктывкаре на пешеходном переходе на улице Чернова, которым пользуются ученики школы №1, отсутствуют ограждения и светофор. Сотрудники ГИБДД уже направили местным властям предписания для устранения дефектов.

«Всего было осмотрено шесть дорожных участков рядом с физико-математическим лицеем и школами №1, 27, 41 в Сыктывкаре, а также около школ №2 и 3 в Ухте. Мы не случайно обратили внимание именно на эти места. Дело в том, что за последние несколько лет здесь были зафиксированы дорожно-транспортные происшествия с наездом на пешеходов», – пояснил эксперт проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Республике Коми Алексей Воронюк.

Следующий этап участники акции «Дорога в школу» посвятили общению со школьниками и обучению их правилам безопасности на дорогах. Активисты ОНФ в Коми совместно с сотрудниками ГИБДД, управлениями образования и администрациями учебных заведений организовали для первоклассников школы №1 Сыктывкара и учеников четвертого класса школы №2 Ухты мастер-классы по изготовлению из специальной бумаги светоотражающих элементов (фликеров) для одежды, повышающих безопасность на дорогах. Это особенно актуально для Коми, где зимой поздно светает и рано темнеет, а на Крайнем Севере – полярная ночь.

Сотрудники ГИБДД рассказали ребятам о поведении на дорогах, безопасных маршрутах из дома в школу и о световозвращающих элементах. Школьники в итоге научились самостоятельно изготавливать фликеры.

«Такие акции очень нужны детей. После таких встреч дети лучше понимают правила дорожного движения и начинают их соблюдать, понимают, для чего нужны светоотражатели, и осознанно их применяют. В результате повышается безопасность при их передвижении по пути из дома в школу», – отметила учитель школы №1 в городе Сыктывкаре Марина Корбут.

Всего в мастер-классах в Сыктывкаре и Ухте было изготовлено свыше 100 светоотражателей, которые школьники прикрепили к своей одежде, а также подарили родителям и друзьям.