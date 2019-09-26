Костенко: Минкомсвязи необходимо разработать системный подход к поддержке печатных СМИ

Поручения президента Владимира Путина, касающиеся поддержки печатных СМИ, говорят о том, что проблемы, которые поднимались ранее на пленарных заседаниях Медиафорума ОНФ, до сих пор остаются актуальными и требуют со стороны правительства системного подхода к их решению, заявила член Центрального штаба ОНФ, координатор законодательных инициатив Народного фронта в Госдуме Наталья Костенко.

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи с руководителями российских печатных СМИ, состоявшейся 20 февраля нынешнего года, сообщил сайт Кремля. Ряд указаний главы государства касается вопросов, которые неоднократно поднимались на прошедших отраслевых секциях и пленарных заседаниях медиафорума ОНФ «Правда и справедливость». Так, президент поручил рассмотреть вопрос о целесообразности принятия дополнительных мер по стабилизации цен на целлюлозно-бумажную продукцию на внутреннем рынке. А также провести анализ реализуемых субъектами РФ мер по развитию сети нестационарных торговых объектов, в которых осуществляется продажа печатной продукции, обеспечить совершенствование указанных мер в целях достижения нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов.

Тот факт, что президент дал поручения по этим вопросам, говорит о том, что они до сих пор остаются актуальными и требуют решения, отметила Костенко. Она напомнила, что цены на бумагу внутри страны очень сильно зависят от цен, установленных за рубежом. И если сейчас международная конъюнктура в этой сфере стабильная, это не означает, что завтра ситуация не изменится.

«Если произойдет скачок цен, он затронет работу всех печатных СМИ в нашей стране. Поэтому решением проблемы лучше заняться сейчас, а не ждать, когда придется «тушить пожары», – подчеркнула Костенко.

Кроме того, правительство до сих пор не разработало меры по повышению доступности и обеспеченности населения печатными СМИ, отметила она. Отделения «Почты России» есть не во всех сельских поселениях и деревнях. Кроме того, у СМИ периодически возникают жалобы к их работе. «Каналы доставки необходимо расширять, чтобы печатная продукция была доступна для граждан в любых местных магазинах или на автозаправках, куда сегодня у СМИ нет доступа», – отметила Костенко.

Перечисленные проблемы касаются разных сфер и направлений в работе печатных СМИ. Это говорит о том, что в государственной политике не хватает системного подхода к этой сфере и Минкомсвязи нужно его разработать. «Надеемся, что поручения главы государства подчеркнут важность и актуальность этой работы для ведомства, поскольку печатные СМИ остаются востребованными у населения, и президент их также поддерживает», – подчеркнула Костенко.

Со временем, когда интернет будет во всех населенных пунктах страны и им сможет воспользоваться каждая бабушка, эти проблемы решатся. Но пока мы находимся только в начале пути. Так что необходима работа над поручениями главы государства. «ОНФ будет контролировать выполнение этих поручений», – резюмировала Костенко.