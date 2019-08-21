Рошаль: ОНФ сделает все, чтобы поставленные президентом задачи по решению проблем в первичном звене здравоохранения были исполнены

Общероссийский народный фронт сделает все, чтобы поставленные президентом задачи по решению проблем в первичном звене здравоохранения были исполнены, заявил сопредседатель Центрального штаба ОНФ, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль.

Во вторник, 20 августа, Владимир Путин провел совещание по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения. Глава государства поручил правительству к 1 октября 2019 г. подготовить принципы модернизации первичного звена здравоохранения. К 1 июля 2020 г. должны быть готовы региональные программы. Также президент поручил создать механизм контроля за качеством этих программ, ходом их реализации и исполнения, а также проработать и предложить источники финансирования.

«Сразу после выхода «майского указа» президента Общероссийский народный фронт стал активно работать в этом направлении. И среди тех задач, которые президент поставил по здравоохранению в целом, одно из первых мест занимает работа по улучшению медицинского обслуживания в первичном звене. Там наибольшее число жалоб, там наибольшее число проблем», – отметил Рошаль. Он добавил, что первичное звено само по себе является основой всего здравоохранения.

«Мы два месяца тому назад подготовили проект «За доступную и качественную медицину в первичном звене». Это мощный проект, в котором принимали участие другие проекты и направления ОНФ – «Село. Территория развития», «Молодежка ОНФ», «За честные закупки», «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», «Служба занятости 2.0». Кроме того, мы провели экспертное совещание с разными регионами и подготовили список из более 150 предложений по разным направлениям – как улучшить работу ФАПов, как улучшить работу сельских амбулаторий, как улучшить работу центральных районных больниц, поликлиник, что надо сделать. Эти предложения – действительно народное мнение. Мы направили их в администрацию президента и Министерство здравоохранения», – напомнил сопредседатель Центрального штаба ОНФ.

«То, что мы сейчас услышали от президента, нас очень порадовало. Он очень глубоко вошел в суть проблемы и поставил те задачи, которые необходимо решать. Мы должны решить эти задачи. Убежден, что первичное звено не убито, но проблем достаточно много и кадровых, и законодательных, и финансового обеспечения, и материально-технических, и просто организационных», – отметил Рошаль.

«На Медиафоруме ОНФ в Сочи в этом году мы поставили перед президентом вопрос о необходимости возвращения распределения выпускников медвузов, которые обучаются за государственный счет. И он согласился с нами, и по этому поводу есть конкретное поручение правительству, ОНФ и Национальной медицинской палате. Как показывает практика, без этого быстро решить кадровую проблему невозможно. Народ уже не может ждать десятки лет. Естественно, что нужно решать и социальные вопросы медицинских работников», – сказал он.

Сопредседатель Центрального штаба Народного фронта подчеркнул, что главная задача ОНФ заключается в том, чтобы указы и поручения президента были исполнены: «И мы разработали действительно систему народного контроля за тем, что происходит. И уже сейчас есть отдельные проблемы, большинство из них связано с регионами. ОНФ надеется на продолжение совместной работы и с администрацией президента, и с Министерством здравоохранения. Большое внимание, естественно, будет обращено на исполнение поручения президента в регионах. Народ российский достоин хорошего здравоохранения, и Общероссийский народный фронт сделает все, чтобы поставленные задачи были исполнены».