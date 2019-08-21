ОНФ в Коми предложил правительству региона пути избавления от кадрового голода в здравоохранении

Эксперты Общероссийского народного фронта в Республике Коми направили в правительство региона предложения – как решить проблемы нехватки кадров в здравоохранении. Так, общественники предложили рассмотреть вопрос о включении в госпрограмму Республики Коми «Развитие здравоохранения» закупки служебного жилья для врачей с возможностью бесплатной приватизации через 10 лет, а также включить в программу оплату постдипломного обучения медиков.

Данные предложения были рассмотрены на рабочем совещании тематической площадки ОНФ «Здравоохранение», которое прошло в Москве под руководством сопредседателя Центрального штаба Движения, доктора Леонида Рошаля.

Представители ОНФ в Коми отметили, что в республике острая нехватка кадров в здравоохранении. По опросам самих медработников, одна из главных причин такой ситуации — отсутствие жилья и трудности постдипломного обучения. Министерство здравоохранения Республики Коми подписало со всеми муниципальными образованиями в регионе соглашение о выделении служебного жилья медицинским работникам. Однако документ не работает, в муниципалитетах практически отсутствует подходящее служебное жилье, пояснили общественники.

«Необходимо, чтобы республика включилась в решение жилищного вопроса медиков и начала закупать для людей надлежащее жилье. И при этом очень важен дополнительный стимул для врачей, решивших приехать работать на Север: после 10 лет работы в лечебном учреждении они должны иметь возможность бесплатно приватизировать купленные государством квартиры. Такая практика работает в других регионах. Такую же работоспособную систему необходимо сделать и в Республике Коми. Затраты государственного бюджета на покупку надлежащего качества жилья для медработников много раз окупятся повышением здоровья всего населения республики», — прокомментировала сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Коми, модератор тематической площадки ОНФ «Здравоохранение» в регионе Ольга Федулова.

Эксперты Народного фронта в Коми пояснили, что на кадровую ситуацию в здравоохранении негативным образом также влияет отсутствие у врачей возможности повышения профессионального образования. Ключевым здесь является обучение в клинической ординатуре. Бесплатных мест для этого мало, а стоимость внебюджетного обучения – более 400 тыс. руб. Такие средства лечебные учреждения выделить, как правило, не могут, тем более таких денег нет у молодых врачей, подчеркнули общественники.

«Включение в государственную программу развития здравоохранения республики возможность обучения врачей в клинической ординатуре за счет средств регионального бюджета помогло бы решить вопрос. В Коми острейшая нехватка узких специалистов в лечебных учреждениях, а соответствующую квалификацию врачи получают именно в ординатуре», — пояснила Федулова.

Активисты ОНФ в Коми сообщили, что предложения были выработаны совместно с представителями медицинского сообщества. Положительно к ним отнеслись и в минздраве региона.