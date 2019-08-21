ОНФ составил топ-10 препаратов, закупки по которым не состоялись в 2019 году

Эксперты ОНФ выявили топ-10 препаратов, закупки по которым не состоялись за первые пять месяцев 2019 г. Рейтинг составлен на основе открытых данных о закупках лекарств и официальных данных Федерального казначейства.

По мнению экспертов Народного фронта, одной из причин несостоявшихся закупок препаратов является несовершенство механизма определения начальной цены контрактов, который отражен в приказе Министерства здравоохранения РФ №871н. По данным, полученным ОНФ в Федеральном казначействе, за первое полугодие 2019 г. более 45 тыс. закупок лекарств в стране остались без участников торгов.

«Использование референтной цены – это не единственная причина, по которой тысячи тяжелобольных людей могут остаться без лекарственного обеспечения. Это целая методологическая цепочка, которая требует скорейшего пересмотра. Мы провели собственный мониторинг закупок по препаратам и получили официальные данные Федерального казначейства, в итоге выделили четыре фильтра, по которым можно увидеть сложившуюся ситуацию в стране с закупкой лекарств», – сказал руководитель проекта ОНФ «За честные закупки» Валерий Алексеев.

Топ-10 препаратов по количеству несостоявшихся закупок, включая повторные (данные за 01.01 – 01.06)

Больше всего не состоялось закупок препарата антипсихотического действия Хлорпромазин (251 закупка), который входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Его применяют при различных состояниях психомоторного возбуждения. На втором месте вакцина для профилактики бешенства – не состоялось 157 закупок. Третье место — иммуноглобулин человека против клещевого энцефалита — 144 закупки не состоялось.

Препарат Количество закупок Фармакологическая группа 1. Хлорпромазин 251 Препараты психотропные / Психоаналептики 2. Вакцина для профилактики бешенства 157 Вакцины, анатоксины и токсины, применяемые в медицине / Сыворотки иммунные 3. Иммуноглобулин человека против клещевого энцефалита 144 Сыворотки иммунные / Вакцины, анатоксины и токсины, применяемые в медицине 4. Ниволумаб 136 Препараты противоопухолевые 5. Интерферон альфа-2b 115 Иммуномодуляторы 6. Колистиметат натрия 93 Препараты антибактериальные для системного использования 7. Азоксимера бромид 65 Иммуномодуляторы 8. Ривароксабан 56 Антикоагулянты 9. Инсулин детемир 54 Препараты для лечения сахарного диабета 10. Афлиберцепт 48 Препараты противоопухолевые

Топ-10 препаратов по сумме несостоявшихся закупок, исключая закупки того же наименования лекарств, тех же самых организаций (данные за 01.01 – 01.06)

На 777,3 млн руб. не смогли закупить противоопухолевый онкопрепарат Ниволумаб (136 закупок). На втором месте препарат Дорназа, применяемый при кашле и простудных заболеваниях. Не состоялось пять закупок на сумму 654,2 млн руб., третье место – 34 несостоявшихся закупки противоопухолевого онкопрепарата Цетуксимаб на сумму 487,2 млн руб.

Препарат Общая сумма, руб. Фармакологическая группа 1. Ниволумаб 777 336 023 Препараты противоопухолевые 2. Дорназа 654 229 700 Препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях 3. Цетуксимаб 487 247 626 Препараты противоопухолевые 4. Эрибулин 369 956 786 Препараты противоопухолевые 5. Бевацизумаб 349 032 033 Препараты противоопухолевые 6. Ламивудин 319 449 317 Препараты противовирусные для системного применения 7. Дабрафениб 227 141 017 Препараты противоопухолевые 8. Колистиметат натрия 222 376 539 Препараты антибактериальные для системного использования 9. Вирус папилломы 215 755 585 Вакцины, анатоксины и токсины, применяемые в медицине 10. Инсулин детемир 202 647 526 Препараты для лечения сахарного диабета

«Обнаружились интересные факты, связанные с противоопухолевыми препаратами для онкобольных и перечнем заказчиков, которые не смогли закупить лекарственные препараты. Например, если из статистики Федерального казначейства убрать закупки, осуществляемые региональными министерствами и ведомствами, то сильнее всего ситуация с ценами на лекарства отразилась на онкологических клиниках», – рассказал Алексеев.

Топ-10 пострадавших заказчиков-онкоцентров по данным Федерального казначейства по сумме несостоявшихся закупок, возможно, включая повторные (данные за 01.01 – 30.06)

Воронежский областной клинический онкологический диспансер в первом полугодии 2019 г. не смог закупить лекарств для онкобольных региона на сумму около 1,5 млрд руб. На вторую строчку попал Клинический онкологический диспансер №1 Краснодарского края с суммой около 1,4 млрд руб. На третьей позиции – Красноярский краевой клинический онкологический диспансер имени А.И. Крыжановского с суммой около 1,3 млрд руб.

Заказчик Общая сумма, руб. 1. БУЗ Воронежской области «Воронежский областной клинический онкологический диспансер» 1 469 301 254 2. ГБУЗ «Клинический онкологический диспансер №1» Министерства здравоохранения Краснодарского края 1 366 300 231 3. КГБУЗ «Красноярский краевой клинический онкологический диспансер имени А.И. Крыжановского» 1 288 996 039 4. ГАУЗ Свердловской области «Свердловский областной онкологический диспансер» 1 167 606 430 5. ГБУЗ города Москвы «Московская городская онкологическая больница № 62 Департамента здравоохранения города Москвы» 1 166 855 728 6. ГБУЗ Иркутской области «Областной онкологический диспансер» 1 073 080 962 7. ГБУЗ Кемеровской области «Областной клинический онкологический диспансер» 1 101 489 760 8. ГБУЗ Ставропольского края «Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер» 1 040 995 479 9. ГБУЗ «Санкт-петербургский клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи (онкологический)» 965 009 285 10. ОГБУЗ «Белгородский онкологический диспансер» 876 720 201

«Онкологические заболевания – вторая из основных причин смертности в мире. Рак уносит жизни каждого шестого человека. Здесь финансовые затраты на лечение очень серьезные, а лечение болезни зачастую требует четких периодических дозировок. Разговор со смертью короткий, а статистика по несостоявшимся закупкам препаратов устрашает», – добавил Алексеев.

Топ-10 онкопрепаратов по количеству несостоявшихся закупок, включая повторные (данные за 01.01 – 01.06)

По данным ОНФ за пять месяцев в топ-10 несостоявшихся закупок попали противоопухолевые препараты на сумму около 3,4 млрд руб. В первой тройке препараты: Ниволумаб, Афлиберцепт, Бевацизумаб.

Препарат Количество закупок Общая сумма, руб. 1. Ниволумаб 136 839 605 924 2. Афлиберцепт 48 169 534 516 3. Бевацизумаб 45 389 116 237 4. Акситиниб 44 201 963 460 5. Эверолимус 38 171 879 856 6. Эрибулин 36 399 021 804 7. Палбоциклиб 36 195 866 917 8. Цетуксимаб 34 564 786 836 9. Нилотиниб 34 206 195 722

«Ситуация с онкологией особенно настораживает. Предполагаю, что причина несостоявшихся закупок онкопрепаратов – это недостаточная квалификация управленческих процессов. Необходимо усилить работу органов управления здравоохранением на региональном и на федеральном уровнях с производителями и поставщиками лекарственных средств. В национальном проекте «Здравоохранение» онкология – один из главных приоритетов, однако приказ о расчете начальной (максимальной) цены контракта становится препятствием к реализации «майского указа» президента России, лидера ОНФ Владимира Путина. На мой взгляд, никаких действий органами управления здравоохранением не предпринято, кроме первого и пока единственного совещания, которое инициировал ОНФ в начале 2019 года», – отметил эксперт проекта ОНФ «За честные закупки» Николай Дронов.

В свою очередь, эксперт проекта ОНФ «За честные закупки» Константин Перов назвал три причины, которые приводят к занижению начальной цены контракта при проведении закупок лекарственных средств: «Во-первых, это сам жесткий алгоритм приказа Минздрава РФ №871н, который безальтернативно обязывает заказчиков использовать самую низкую цену из всех возможных источников информации без каких-либо механизмов ее проверки на адекватность. Во-вторых, это особенности интерпретации норм данного приказа в регионах, что приводит к перегибам в поиске информации о низких ценах. В-третьих, это история с заниженными и посчитанными с грубыми ошибками референтными ценами, которые использовались в расчетах весь первый квартал этого года».

Он отметил, что приказ абсолютно не учитывает разницу между видами заказчиков: крупными покупателями (это региональные органы управления здравоохранением, закупки которых характеризуются небольшим ассортиментом и большими объемами), и лечебно-профилактическими учреждениями (они работают на других сегментах рынков, с очень широким ассортиментом и порой мизерными объемами по каждой из позиций). Для исправления ситуации этот приказ нужно кардинально пересмотреть, уверен Перов.

«Согласно статистике Федерального казначейства, за первое полугодие 2019 года в четырех регионах почти половина закупок является не состоявшимися: Саратовская область – 48,2 процента, Республика Дагестан – 44,6 процента, Псковская область – 44,1 процента, Орловская область – 43% процента. Страшно представить состояние тех больных и их семей, которые ждут эти препараты и назначенное лечение. Мы отправили запрос министру здравоохранения и рассчитываем, что по ситуации будут предприняты безотлагательные меры, включая запуск системы мониторинга остатков лекарственных препаратов в регионах, чтобы не допустить нехватки лекарств», – подытожил координатор проекта ОНФ «За честные закупки», депутат Госдумы Антон Гетта.