ОНФ составил топ-10 препаратов, закупки по которым не состоялись в 2019 году
Эксперты ОНФ выявили топ-10 препаратов, закупки по которым не состоялись за первые пять месяцев 2019 г. Рейтинг составлен на основе открытых данных о закупках лекарств и официальных данных Федерального казначейства.
По мнению экспертов Народного фронта, одной из причин несостоявшихся закупок препаратов является несовершенство механизма определения начальной цены контрактов, который отражен в приказе Министерства здравоохранения РФ №871н. По данным, полученным ОНФ в Федеральном казначействе, за первое полугодие 2019 г. более 45 тыс. закупок лекарств в стране остались без участников торгов.
«Использование референтной цены – это не единственная причина, по которой тысячи тяжелобольных людей могут остаться без лекарственного обеспечения. Это целая методологическая цепочка, которая требует скорейшего пересмотра. Мы провели собственный мониторинг закупок по препаратам и получили официальные данные Федерального казначейства, в итоге выделили четыре фильтра, по которым можно увидеть сложившуюся ситуацию в стране с закупкой лекарств», – сказал руководитель проекта ОНФ «За честные закупки» Валерий Алексеев.
Топ-10 препаратов по количеству несостоявшихся закупок, включая повторные (данные за 01.01 – 01.06)
Больше всего не состоялось закупок препарата антипсихотического действия Хлорпромазин (251 закупка), который входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Его применяют при различных состояниях психомоторного возбуждения. На втором месте вакцина для профилактики бешенства – не состоялось 157 закупок. Третье место — иммуноглобулин человека против клещевого энцефалита — 144 закупки не состоялось.
|Препарат
|Количество закупок
|Фармакологическая группа
|1.
|Хлорпромазин
|251
|Препараты психотропные / Психоаналептики
|2.
|Вакцина для профилактики бешенства
|157
|Вакцины, анатоксины и токсины, применяемые в медицине / Сыворотки иммунные
|3.
|Иммуноглобулин человека против клещевого энцефалита
|144
|Сыворотки иммунные / Вакцины, анатоксины и токсины, применяемые в медицине
|4.
|Ниволумаб
|136
|Препараты противоопухолевые
|5.
|Интерферон альфа-2b
|115
|Иммуномодуляторы
|6.
|Колистиметат натрия
|93
|Препараты антибактериальные для системного использования
|7.
|Азоксимера бромид
|65
|Иммуномодуляторы
|8.
|Ривароксабан
|56
|Антикоагулянты
|9.
|Инсулин детемир
|54
|Препараты для лечения сахарного диабета
|10.
|Афлиберцепт
|48
|Препараты противоопухолевые
Топ-10 препаратов по сумме несостоявшихся закупок, исключая закупки того же наименования лекарств, тех же самых организаций (данные за 01.01 – 01.06)
На 777,3 млн руб. не смогли закупить противоопухолевый онкопрепарат Ниволумаб (136 закупок). На втором месте препарат Дорназа, применяемый при кашле и простудных заболеваниях. Не состоялось пять закупок на сумму 654,2 млн руб., третье место – 34 несостоявшихся закупки противоопухолевого онкопрепарата Цетуксимаб на сумму 487,2 млн руб.
|Препарат
|Общая сумма, руб.
|Фармакологическая группа
|1.
|Ниволумаб
|777 336 023
|Препараты противоопухолевые
|2.
|Дорназа
|654 229 700
|Препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях
|3.
|Цетуксимаб
|487 247 626
|Препараты противоопухолевые
|4.
|Эрибулин
|369 956 786
|Препараты противоопухолевые
|5.
|Бевацизумаб
|349 032 033
|Препараты противоопухолевые
|6.
|Ламивудин
|319 449 317
|Препараты противовирусные для системного применения
|7.
|Дабрафениб
|227 141 017
|Препараты противоопухолевые
|8.
|Колистиметат натрия
|222 376 539
|Препараты антибактериальные для системного использования
|9.
|Вирус папилломы
|215 755 585
|Вакцины, анатоксины и токсины, применяемые в медицине
|10.
|Инсулин детемир
|202 647 526
|Препараты для лечения сахарного диабета
«Обнаружились интересные факты, связанные с противоопухолевыми препаратами для онкобольных и перечнем заказчиков, которые не смогли закупить лекарственные препараты. Например, если из статистики Федерального казначейства убрать закупки, осуществляемые региональными министерствами и ведомствами, то сильнее всего ситуация с ценами на лекарства отразилась на онкологических клиниках», – рассказал Алексеев.
Топ-10 пострадавших заказчиков-онкоцентров по данным Федерального казначейства по сумме несостоявшихся закупок, возможно, включая повторные (данные за 01.01 – 30.06)
Воронежский областной клинический онкологический диспансер в первом полугодии 2019 г. не смог закупить лекарств для онкобольных региона на сумму около 1,5 млрд руб. На вторую строчку попал Клинический онкологический диспансер №1 Краснодарского края с суммой около 1,4 млрд руб. На третьей позиции – Красноярский краевой клинический онкологический диспансер имени А.И. Крыжановского с суммой около 1,3 млрд руб.
|Заказчик
|Общая сумма, руб.
|1.
|БУЗ Воронежской области «Воронежский областной клинический онкологический диспансер»
|1 469 301 254
|2.
|ГБУЗ «Клинический онкологический диспансер №1» Министерства здравоохранения Краснодарского края
|1 366 300 231
|3.
|КГБУЗ «Красноярский краевой клинический онкологический диспансер имени А.И. Крыжановского»
|1 288 996 039
|4.
|ГАУЗ Свердловской области «Свердловский областной онкологический диспансер»
|1 167 606 430
|5.
|ГБУЗ города Москвы «Московская городская онкологическая больница № 62 Департамента здравоохранения города Москвы»
|1 166 855 728
|6.
|ГБУЗ Иркутской области «Областной онкологический диспансер»
|1 073 080 962
|7.
|ГБУЗ Кемеровской области «Областной клинический онкологический диспансер»
|1 101 489 760
|8.
|ГБУЗ Ставропольского края «Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер»
|1 040 995 479
|9.
|ГБУЗ «Санкт-петербургский клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи (онкологический)»
|965 009 285
|10.
|ОГБУЗ «Белгородский онкологический диспансер»
|876 720 201
«Онкологические заболевания – вторая из основных причин смертности в мире. Рак уносит жизни каждого шестого человека. Здесь финансовые затраты на лечение очень серьезные, а лечение болезни зачастую требует четких периодических дозировок. Разговор со смертью короткий, а статистика по несостоявшимся закупкам препаратов устрашает», – добавил Алексеев.
Топ-10 онкопрепаратов по количеству несостоявшихся закупок, включая повторные (данные за 01.01 – 01.06)
По данным ОНФ за пять месяцев в топ-10 несостоявшихся закупок попали противоопухолевые препараты на сумму около 3,4 млрд руб. В первой тройке препараты: Ниволумаб, Афлиберцепт, Бевацизумаб.
|Препарат
|Количество закупок
|Общая сумма, руб.
|1.
|Ниволумаб
|136
|839 605 924
|2.
|Афлиберцепт
|48
|169 534 516
|3.
|Бевацизумаб
|45
|389 116 237
|4.
|Акситиниб
|44
|201 963 460
|5.
|Эверолимус
|38
|171 879 856
|6.
|Эрибулин
|36
|399 021 804
|7.
|Палбоциклиб
|36
|195 866 917
|8.
|Цетуксимаб
|34
|564 786 836
|9.
|Нилотиниб
|34
|206 195 722
«Ситуация с онкологией особенно настораживает. Предполагаю, что причина несостоявшихся закупок онкопрепаратов – это недостаточная квалификация управленческих процессов. Необходимо усилить работу органов управления здравоохранением на региональном и на федеральном уровнях с производителями и поставщиками лекарственных средств. В национальном проекте «Здравоохранение» онкология – один из главных приоритетов, однако приказ о расчете начальной (максимальной) цены контракта становится препятствием к реализации «майского указа» президента России, лидера ОНФ Владимира Путина. На мой взгляд, никаких действий органами управления здравоохранением не предпринято, кроме первого и пока единственного совещания, которое инициировал ОНФ в начале 2019 года», – отметил эксперт проекта ОНФ «За честные закупки» Николай Дронов.
В свою очередь, эксперт проекта ОНФ «За честные закупки» Константин Перов назвал три причины, которые приводят к занижению начальной цены контракта при проведении закупок лекарственных средств: «Во-первых, это сам жесткий алгоритм приказа Минздрава РФ №871н, который безальтернативно обязывает заказчиков использовать самую низкую цену из всех возможных источников информации без каких-либо механизмов ее проверки на адекватность. Во-вторых, это особенности интерпретации норм данного приказа в регионах, что приводит к перегибам в поиске информации о низких ценах. В-третьих, это история с заниженными и посчитанными с грубыми ошибками референтными ценами, которые использовались в расчетах весь первый квартал этого года».
Он отметил, что приказ абсолютно не учитывает разницу между видами заказчиков: крупными покупателями (это региональные органы управления здравоохранением, закупки которых характеризуются небольшим ассортиментом и большими объемами), и лечебно-профилактическими учреждениями (они работают на других сегментах рынков, с очень широким ассортиментом и порой мизерными объемами по каждой из позиций). Для исправления ситуации этот приказ нужно кардинально пересмотреть, уверен Перов.
«Согласно статистике Федерального казначейства, за первое полугодие 2019 года в четырех регионах почти половина закупок является не состоявшимися: Саратовская область – 48,2 процента, Республика Дагестан – 44,6 процента, Псковская область – 44,1 процента, Орловская область – 43% процента. Страшно представить состояние тех больных и их семей, которые ждут эти препараты и назначенное лечение. Мы отправили запрос министру здравоохранения и рассчитываем, что по ситуации будут предприняты безотлагательные меры, включая запуск системы мониторинга остатков лекарственных препаратов в регионах, чтобы не допустить нехватки лекарств», – подытожил координатор проекта ОНФ «За честные закупки», депутат Госдумы Антон Гетта.