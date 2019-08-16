Опрос ОНФ: Около половины медработников отметили важность внедрения системы непрерывного образования

Общероссийский народный фронт провел опрос среди 6948 медработников и попросил их оценить работу системы непрерывного медицинского образования (НМО). В результате 48,62% опрошенных отметили важность НМО для профессионального развития, а 51,5% – рассказали, что несколько раз в год проходят различные образовательные циклы.

Опрос показал, что 49,61% респондентов имеют опыт работы с порталом непрерывного медицинского образования edu.rosminzdrav.ru. Однако сложности при входе на портал и работе с интерфейсом испытали 49,77% из числа респондентов, работавших с ним.

Среди медиков, рассказавших о недостатках, мешающих развитию НМО, 55,01% недовольны тем, что нужно оплачивать образовательные курсы за свой счет, 37,86% опрошенных считают, что обучение занимает слишком много времени. Как отметили 30,05% – на портале мало образовательных программ и мероприятий по специальности. При этом 65,78% респондентов считают обязанностью работодателя информировать работников о существующих программах повышения квалификации.

Только 35,39% из числа опрошенных медработников назвали достаточным выбор программ повышения квалификации по специальности, 34,15% респондентов считают полным выбор образовательных модулей по специальности.

Эксперты ОНФ проанализировали результаты опроса и пришли к выводу, что портал НМО необходимо доработать и оптимизировать. Образовательные модули непрерывного медицинского образования должны основываться на актуальных клинических рекомендациях, а оплачивать обучение медработников следует за счет государства и работодателя.

По мнению сопредседателя Центрального штаба ОНФ, доктора Леонида Рошаля, все эти показатели, несмотря на выявленные проблемы, демонстрируют и важное достижение: «Процесс идет. А еще четыре года назад этого вообще не было».

Рошаль напомнил, что идея создания непрерывного медицинского образования принадлежит Национальной медицинской палате. Смысл заключается в том, что специалист должен учиться постоянно, добавил он.

«Чем более квалифицирован врач, тем лучше для пациентов. При этом важно понимать, что предстоит еще много работы. Фактически мы идем к тому, что ни один доктор не сможет не участвовать в этой системе», – отметил Рошаль.

Он напомнил, что ранее был подготовлен проект приказа Министерства здравоохранения РФ о непрерывном медицинском образовании, однако пока документ так и не нашел поддержки в правительстве. «Мы выйдем на уровень правительства и администрации президента с просьбой решить этот вопрос», – сказал Рошаль.