ОНФ в Коми обратился к властям с просьбой отремонтировать дорогу, ведущую к больнице в Инте

После сигнала граждан активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми отправились в городской округ Инта на очередную проверку подъездных путей к медицинским учреждениям. Дорожное покрытие на территории центральной городской больницы, обслуживающей весь округ с многочисленными поселками, селами и деревнями, находится в настолько плохом состоянии, что машины скорой помощи с трудом подъезжают к зданию. Региональное отделение ОНФ направило обращение в министерство здравоохранения республики с просьбой принять меры.

Житель Инты Николай Стасилович сообщил общественникам, что по разбитым путям к отделениям центральной городской больницы доставляют больных в критическом состоянии, с инсультами и инфарктами. Жалобы в органы власти не помогли, дороги не ремонтируются. Жители Инты также пожаловались, что ремонта требует не только дорога, но и обветшалые корпуса самого лечебного учреждения.

Напомним, ранее активисты ОНФ в Коми добились ремонта подъездных путей к больнице Эжвинского района Сыктывкара, городской больнице №1 и Сыктывкарской городской больнице в поселке Краснозатонский.

«Ситуация с подъездными путями государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Коми «Интинская центральная городская больница» выглядит еще более удручающе, чем было в Сыктывкаре. Мониторинг показал, что у отделений лечебного учреждения практически нет дорожного покрытия. Машины скорой помощи с тяжелобольными пациентами пробираются через ямы и колдобины», — сообщила сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Коми, модератор тематической площадки ОНФ «Здравоохранение» Ольга Федулова.

Активисты ОНФ в Коми обратились в минздрав республики с просьбой принять меры для ремонта дорожного покрытия, а также внести в план ремонта здания отделений лечебного учреждения.

Представители Народного фронта отметили, что ранее ремонт подъездных путей больниц в Сыктывкаре вошел в общественные предложения главе Коми Сергею Гапликову, который взял вопрос на контроль. «Надеемся, что ремонт путей в больнице Инты не потребует вмешательства первого лица республики. Призвали минздрав взять решение вопроса на контроль», — добавила Федулова.

Активисты ОНФ в Коми продолжат мониторинг доступности медицинской помощи в регионе, в том числе качества транспортных путей к лечебным учреждениям.