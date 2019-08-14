ОНФ собирает предложения по материалам и формату онлайн-сервиса по освоению цифровой грамотности

Общероссийский народный фронт собирает предложения по наполнению, материалам и формату специального онлайн-сервиса, поддерживающего работу совокупности образовательных платформ и решений по освоению цифровой грамотности, который правительство РФ планирует создать к 31 декабря 2019 г. Свои рекомендации активисты и эксперты могут передать через мобильное приложение ОНФ «Народный контроль».

«Важно, чтобы общество само инициировало изучение новых знаний, без этого невозможно вступление России в ряды стран с высокоразвитой цифровой экономикой, – подчеркнул член Центрального штаба ОНФ, директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко. – Проведенный ОНФ опрос выявил низкую информированность граждан России о трендах цифровой экономики, что может затруднить работу по внедрению полезных для общества инноваций. Поэтому просветительская работа в этой сфере крайне важна».

Национальная программа «Цифровая экономика» предполагает развитие инфраструктуры мобильной и спутниковой связи нового поколения, в том числе беспроводных сетей связи интернета вещей. Согласно прогнозам правительства, интернет вещей способен снизить расходы и повысить производительность труда практически в любой отрасли.

Эксперты ОНФ решили изучить, насколько широкое распространение имеют новые технологии и соответствующая терминология. С помощью мобильного приложения «Народный контроль» общественники попросили респондентов ответить на один вопрос: что такое интернет вещей? При этом учитывалось отсутствие закрепленного определения этого понятия.

Выяснилось, что лишь 40% участвующих в опросе граждан знают, что это словосочетание подразумевает сеть предметов со встроенными технологиями для взаимодействия друг с другом и внешней средой, выстраивающую процессы без участия человека. Причем каждый второй респондент в возрасте от 18 до 25 лет ответил правильно. Процент правильных ответов в более старших возрастных группах – уже меньше (среди участников опроса 26–35 лет – 47%, 36–45 лет – 41%, 46–55 лет – 43%, 56–65 лет – 34%, старше 66 лет – 12,5%).

Следующие по популярности ответы (по 12%) – «отдельная от «человеческой» сеть, которая разрабатывается для объединения всех электронных вещей в мире» и «сайты, на которых можно купить разные вещи». Количество тех, кто считает, что интернет вещей – это сайты, где можно купить вещи, увеличивается с возрастом (среди 18–25-летних – 0%, 26–35-летних – 8%, 36–45-летних – 15%, 46–55-летних – 18%, 56–65-летних – 22%, старше 66 – 12,5%).

По мнению 10% опрошенных, интернет вещей – название национальной программы развития технологического потенциала России, 9% – что это все устройства, которые можно подключить к интернету. 4% респондентов полагают, что это философская концепция, объявляющая цифровизацию венцом развития общества. Прочие ответы (сеть будущего для общения роботов друг с другом, международный реестр всех компьютеров, госпрограмма по отказу от гаджетов в повседневной жизни, серия компьютерных игр, медленный интернет) набрали менее 3%.

Разрабатываемый общедоступный онлайн-сервис по освоению цифровой грамотности призван решить проблему низкой информированности населения.