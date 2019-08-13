ОНФ в Коми взял на контроль ремонт проблемного участка дороги в Сысольском районе

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми обратились в администрацию Сысольского района, чтобы власти приняли меры и отремонтировали участок муниципальной дороги, ведущей от села Чухлэм до поселка Ельбаза. Ранее в ОНФ пожаловались местные жители, сообщив, что во время распутицы и паводков участок грунтовой трассы становится непроезжим. В 2018 г. местные власти планировали решить эту проблемы, но обязательства остались только на бумаге.

Грунтовую дорогу Чухлэм – Ельбаза в целом можно назвать проезжей, отметили активисты. В частности, грунтовое полотно выравнивают грейдером. Однако здесь есть особо проблемный участок: он расположен недалеко от моста через речку Малая Визинга. Грунт в этом месте глинистый, в непогоду участок становится непроезжим, к тому же он подтапливается во время паводка. Жители обратились к районным властям и попросили отсыпать участок гравием.

Обращение граждан было рассмотрено. В прошлом году в администрации Сысольского района письменно ответили – для того, чтобы не допустить затопление участка, в срок до сентября 2018 г. запланированы работы по подсыпке дороги. Для этого администрация сельского поселения Чухлэм подала заявку в ОАО «Коми дорожная компания».

Однако жители сообщили, что эти работы до сих пор не выполнены. И в администрации им не дали внятных объяснений. Граждане волнуются, что осенью участок снова превратится в бездорожье.

Эксперты проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Республике Коми отметили, что грунтовую дорогу местного значения Чухлэм — Ельбаза трудно реконструировать так, чтобы участок обрел твердое покрытие. Для этого нужны большие вложения. Однако затапливаемый проблемный участок небольшой — длиной всего около 50 метров. Поэтому отсыпка его гравием или другим строительным материалом не должна быть неразрешимой задачей для районных властей.

«Речь идет о благополучии жителей. Даже временное прекращение движения на дороге означает, например, что кому-то вовремя не окажут медицинскую помощь или вовремя не подоспеют спасатели. Учитывать необходимо и то, что дети поселка Ельбаза ездят по этой дороге учиться в поселок Чухлэм. Представители органов власти для решения насущных вопросов населения должны стараться выполнять взятые на себя обязательства. Общественники попросили администрацию Сысольского района организовать на дороге ранее запланированные работы, взять этот вопрос на контроль», — прокомментировал член регионального штаба ОНФ в Коми Павел Поташов.

Участники проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Республике Коми сообщили, что продолжат мониторинг дорожной ситуации. Осенью 2019 г. общественники проведут контрольный рейд на проблемном участке дороги Чухлэм – Ельбаза.