Рошаль: Обязательная установка ограничителей на окна должна касаться не только новостроек, но и всех квартир, в которых есть дети

Необходимо максимально быстро ввести обязательную установку ограничителей на окнах квартир, где проживают семьи с детьми. Причем речь идет не только о новостройках, но и обо всех домах, квартирах, где есть дети до пяти-шести лет. Об этом заявил сопредседатель Центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль, который по этому поводу обратился к руководству страны.

Его поддержала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, которая внесла предложения по профилактике выпадения детей из окон, сообщается на сайте омбудсмена. Соответствующие письма направлены в адрес председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, председателя Госдумы Вячеслава Володина, а также в Минстрой России и Министерство внутренних дел.

Кузнецова считает, что необходимо закрепить обязательство застройщика устанавливать на все окна специальные устройства для предупреждения случайного выпадения детей (сейчас эта мера предусмотрена только для окон, подоконник которых ниже центра тяжести большинства взрослых людей), а также ввести ГОСТ, устанавливающий, что оконные блоки должны быть укомплектованы типовыми замками безопасности. Кроме того, предлагается ужесточить ответственность за нарушение обязательных требований в области строительства, повысив штраф с 300 тыс. до 1 млн руб.

Она также предлагает на региональном уровне предусмотреть выделение денег для приобретения и установки ограничителей на окна в домах и квартирах малоимущих семей с детьми дошкольного возраста. Также Кузнецова просит МВД России включить показатель, касающийся числа случаев выпадения детей из окон, в критерии ведомственного учета. Кроме того, речь идет о просвещении и информировании родителей о возможных опасностях. Для этого предлагается размещать социальную рекламу в квитанциях на оплату коммунальных услуг.

«Задача врача – не только лечить, но и предупреждать болезни, что очень важно. Сегодня проблема детского травматизма не становится менее острой. Среди различных форм детского травматизма одними из самых ужасных являются травмы детей, выпавших из окон. Мы ошеломлены тем количеством детей, которые попадают к нам в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и в другие больницы. Нередко они становятся инвалидами или погибают. Нужно без затягиваний принять меры и решить проблему. Нас активно поддержала Анна Кузнецова. Мы провели с ней несколько мероприятий», – отметил Рошаль.

Ничего сложного в реализации данных предложений нет, уверен он. Все родители, строители и медики должны осознать важность установки ограничителей на окна.

«Сейчас я вижу, что мы обратили внимание общества на проблему, народ задумался. Но времени у нас нет. Все нужно сделать максимально быстро, законодательным путем или любым другим актом закрепить новые правила», – сказал он.

Рошаль добавил, что речь не идет про установку дорогостоящих приспособлений, потому что коммерческие фирмы могут активизироваться и начать зарабатывать на этом деньги.

«Суть в оснащении квартир простыми и дешевыми креплениями, ограничителями, которые не позволяют детям открывать окна. Я надеюсь, что мы этот вопрос решим», – сказал он.