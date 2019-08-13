Опрос ОНФ: Каждая шестая блокировка предпринимательского счета была произведена без объяснения причин

ОНФ провел опрос и выяснил, насколько остро проблема блокировки предпринимательского счета стояла в 2018–2019 гг. В течение мая-июня было опрошено 560 организаций.

Почти треть опрошенных (29%, 160 организаций) сталкивались с блокировкой расчетного счета организации в 2018–2019 гг.

«Опрос подтвердил остроту проблем в сфере финансового надзора для бизнеса. Ряд процедур нуждаются в более четком регулировании, для того, чтобы исключить обвинительный уклон в отношении бизнеса и оградить добросовестных предпринимателей от убытков», – отмечает сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель тематической площадки ОНФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», гендиректор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин.

Как правило, счет блокируется полностью. В 24% случаев блокировок заблокировали конкретную операцию, а в 70% случаев – счет полностью.

В соответствии с законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 №115-ФЗ ЦБ в 2017 г. выпустил новые рекомендации, касающиеся борьбы с «отмыванием денег», «обнальными» операциями. В документе описаны признаки, на основании которых банки могут выявить подозрительные действия юрлиц. В список признаков попали:

– уплата налогов в размере меньше 0,9% оборота по расчетному счету;

– остатки по счету несравнимы с оборотом;

– отсутствуют платежи в рамках хозяйственной деятельности клиента (арендные платежи, коммунальные услуги и прочие);

– более 30% наличного оборота денежных средств;

– с даты создания юридического лица прошло менее 2 лет;

– регулярное снятие наличных денежных средств, как правило, в сумме, не превышающей 600 тыс. руб. и с использованием корпоративных банковских карт, и другие основания, которые могут быть распространены на большой круг предпринимателей.

Для предпринимателя именно блокировка счета представляет серьезную проблему, так как он не может вести никакие текущие операции, связанные с бизнесом, – закупки, расчеты с контрагентами, выплату зарплат. По сути останавливается вся деятельность.

Такая блокировка может быть произведена по требованию налоговой, суда или самого банка, который действует в соответствии с вышеозначенными требованиями ЦБ. И иногда в силу несовершенства работы ФНС по выяснению причин блокировки блокировка счета может растянуться на долгие недели, вынуждая предпринимателя упускать выгодные контракты и терпеть убытки.

Примеры, иллюстрирующие блокировку счетов (стилистика респондентов сохранена):

«Перечисление с карты моего ИП на мою личную карту эмитентом которых является один и тот же банк Авангард привело к блокировке средств на счетах ИП по 115-ФЗ, разблокировать предложили сотрудники банка за вознаграждение в виде заключения сервисного договора с банком на сумму в 20% от заблокированного на счёте ИП»;

«Дважды уже столкнулись с проверкой Росфинмониторинга в банке в первом случае без запроса документов закрыли счет, во втором случае после проверки документов без объяснения причин закрыли счет»;

«Банк ВТБ сейчас применяет практику блокировки счетов всех фирм, которые когда-либо работали с Республикой Крым или находятся там. В открытую говорят, чтобы закрывали в их банке счета и переходили в любой другой банк, иначе замучают проверками и блокировками. Не дают делать никакие операции, включая перечисление налогов, считая их «сомнительными операциями». Требуют привезти подтверждающие документы и платежки на бумажном носителе, затягивают их перечисления и взимают за бумажный носитель комиссию в размере 400 рублей за один платеж! То есть, всячески вынуждают уйти из их банка. (Женщина, микропредприятие в сфере IT -телеком, Крым);

-телеком, Крым); «Арест накладывала ИФНС по несуществующим долгам, которые образовались в результате сбоя программы, либо четыре раза накладывали арест на пени 115 рублей по одному и тому же основанию и после списания не снимали арест. Из-за ареста в 115 рублей не смогли взять транш по кредиту так как условие кредитования – отсутствие наложенных арестов».

В большинстве случаев предпринимателям все же удалось решить проблему – 72% респондентов смогли предоставить все требуемые банком дополнительные документы.

Однако в 14% случаев (каждый шестой случай блокировки) банк закрыл счет без объяснения причин. В остальных случаях бизнес решал проблему другими способами (через суд; банк потребовал дополнительную комиссию за разрешение спора и т.д.; через межведомственную комиссию при ЦБ – эти варианты набрали не более 4%).

9% организаций знают о том, что были после этой проблемы включены в т.н. черный список подозрительных организаций Росфинмониторинга. А 41% столкнувшихся с проблемой затруднились с вопросом, были ли они включены в этот список или нет (по всей видимости, они не знают о таком черном списке либо не знают, как и почему туда попадают).

В связи со всеми этими проблемами эксперты ОНФ предлагают комплекс следующих мер. Во-первых, не существует четких процедур выхода организации из черных списков. ЦБ должен разработать и опубликовать такие критерии.

Во-вторых, должны быть уточнены критерии признания операций подозрительными. Сегодня эти критерии, по мнению предпринимательского сообщества, сформулированы слишком широко и под них может попасть большое количество добросовестных предпринимателей.

В-третьих, должна быть процедура предупреждения предпринимателей о блокировке счета. Инициатор блокировки (это может быть банк или ФНС) должен обязательно известить предпринимателя о том, что планируется блокировка, с указанием основания.

«Попытки узнать, кто и по какой причине заблокировал банковский счет, отнимают много времени у бизнеса. В государстве, ориентированном на развитие предпринимательской инициативы, такого быть не должно. Информация должна доводиться предельно оперативно, с использованием современных каналов связи, чтобы сэкономить время предпринимателей. Это может быть мобильная связь, а также государственные электронные сервисы: госуслуги, личный кабинет налогоплательщика и другие сервисы ФНС. Это должна быть система, в которой бизнес может по аналогии с системой поиска долгов физлиц службы судебных приставов узнать, попадают ли его операции в число подозрительных и по какой причине», – заключил Когогин.