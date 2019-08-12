Благодаря вмешательству ОНФ в Коми отремонтированы дороги, ведущие к больницам Сыктывкара

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми добились ремонта подъездных путей к больнице Эжвинского района Сыктывкара, городской больнице №1 и Сыктывкарской городской больнице в поселке Краснозатонский. Ранее региональное отделение ОНФ направило главе республики Сергею Гапликову обращение с просьбой привести в порядок дороги на этих участках.

Разбитые подъездные пути к лечебным учреждениям долгое время не могли отремонтировать. После того как общественники подняли этот вопрос, руководитель республики и министерство здравоохранения Коми взяли его решение на контроль. В августе 2019 г. работы были завершены.

Участники тематической площадки ОНФ «Здравоохранение» в Республике Коми провели контрольные рейды и зафиксировали, что ремонт подъездных путей к больницам выполнен качественно. В рейде у больницы Эжвинского района принял участие главный врач лечебного учреждения Алексей Бирюков, который показал общественникам результаты работы строителей и поблагодарил Народный фронт за помощь.

В минздраве Республики Коми сообщили, что на работы по восстановлению дорожного полотна к больнице Эжвинского района, Сыктывкарской городской больнице №1 и Сыктывкарской городской больнице в поселке Краснозатонский было выделено 26,8 млн руб. При этом проведены работы не только по капитальному ремонту асфальтового полотна, но также приведены в порядок бордюры, тротуары, парковки.

«Для Народного фронта очень важен конкретный результат для людей. В данном случае он достигнут. Но вопрос с качеством дорог на других территориях региона, особенно на селе, в том числе дорог к лечебно-профилактическим учреждением, требует дальнейших решений органов власти и остается в повестке общественников. Понимаем, что проблема требует существенных капиталовложений. В то же время в регионе заработал нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», на реализацию которого запланированы существенные финансовые ресурсы. ОНФ в Коми продолжит контролировать реализацию проекта в республике, общественники обратят внимание на то, чтобы в первую очередь ремонтировались дороги к социальным объектам – больницам, школам, детским садам», – прокомментировала модератор тематической площадки ОНФ «Здравоохранение», сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Коми Ольга Федулова.