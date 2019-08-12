ОНФ выявил основные проблемы, с которыми сталкивается экспортно ориентированный малый и средний бизнес

ОНФ провел экспертный опрос среди 38 компаний – представителей малого и среднего бизнеса, которые смогли выйти на внешние рынки. По мнению предпринимателей, наибольшие проблемы сегодня представляеют получение разрешительных документов (32%), сложность налогового администрирования сделок (24%), слабая информационная работа государства с бизнесом (16%).

«Эксперты ОНФ отмечают, что среди предпринимателей сектора МСП существует явный запрос на меры по их консолидации и координации «со стороны государства» – регионального правительства, на усиление разъяснительной работы по условиям деятельности в зарубежных странах. В нацпроекте есть мероприятия по обучению региональных «управленческих команд» (срок исполнения – 1 июля), но эксперты отмечают, что пока квалификация чиновников на местах крайне низкая, ресурсов Российского экспортного центра (РЭЦ) здесь будет недостаточно, требуется привлечение профильных вузов и разработка соответствующих программ дополнительного образования для профессионализации чиновников и предпринимателей», – отметил сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель тематической площадки ОНФ «Международная кооперация и экспорт» Сергей Когогин.

Первая группа проблем – получение разрешительных документов (32%). Их набор и объем различаются в зависимости от отрасли экспортируемого товара. К примеру, для продуктов животноводства требуется получить ветеринарное свидетельство о безопасности продуктов, для сельскохозяйственных культур требуется предоставить фитосанитарные документы и т.п. Так, предприниматель из Москвы рассказал, что финские бизнесмены вели с ним переговоры о приобретении рассады хмеля чувашских сортов. Но, узнав о процедурах прохождения границы, длительности фитосанитарного контроля и итоговом объеме документов, финны от своей идеи отказались.

Некоторые процедуры для получения документов, например лабораторные исследования продукции АПК, могут дублироваться Россельхознадзором и Роспотребнадзором. Это также провоцирует дополнительные расходы и недовольство бизнеса.

Вторая группа проблем связана с налоговым и валютным регулированием. Одна из первоочередных и ожидаемых бизнесом задач нацпроекта по экспорту – либерализация административной и уголовной ответственности за нерепатриацию валютной выручки (штрафы для бизнеса, который в срок не перевел валютную выручку в российские банки, достигают 75–100% от суммы сделки, а для нарушений в особо крупных размерах предусмотрен уголовный срок до пяти лет лишения свободы). Министр финансов РФ Антон Силуанов 24 мая отметил, что «проект готов и скоро будет внесен». Согласно нацпроекту, эта задача должна быть выполнена 30 апреля, однако соответствующий законопроект внесен в Госдуму лишь 19 июля. ОНФ призывает по возможности ускорить его принятие.

Примеры от респондентов (стилистика сохранена):

ФЗ «О Валютном регулировании» имеет 5 глав и 28 статей. Инструкция ЦБ о предоставлении информации по валютным операциям 21 главу и 9 приложений. При попытке найти в интернете прецеденты, как все это работает, всплывает куча ада и безумия. Поэтому как программисту работать с иностранными заказчиками можно только в «серую». Невозможно понять, как вообще соблюдать эти законы. Разъяснения противоречивы, право не прецедентное. Очень низкая защита прав интеллектуальной собственности. Стараюсь находиться в серой зоне и никак не пересекаться с государством. (предприниматель, IT , Ульяновская область) ИФНС требовала получить подтверждение от ФТС о таможенных платежах на отдельном бланке, хотя на руках у импортеров есть таможенная декларация с указанием всех платежей. И без оплаты товар не выпускают! Но налоговой было все равно! (оптовая торговля, Москва)

Третья группа проблем – слабая доступность информации о внешних рынках (16%).

Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев отмечает, что платформа РЭЦ довольно сложна в использовании: «Для получения информации по конкретному государству требуется посещение нескольких разделов. Страновой навигатор содержит в большей степени статистическую информацию, нет разбивки по регионам. Значительная часть документов, регламентирующих требования к доступу компаний-экспортеров, представлена на иностранных языках. Некоторая информация неактуальна и вводит в заблуждение, например импортные пошлины на ввоз растительного масла в Индию – 45%, а на сайте указано 25%».

Мальцев отмечает, что в уже имеющиеся цифровые ресурсы можно было бы интегрировать навигатор для экспортера, который бы показывал, какая продукция актуальна для экспорта, где ее лучше выращивать – по аналогии с бизнес-навигатором, созданым Корпорацией МСП. «Такая работа могла бы быть проведена Минсельхозом, РЭЦ и Корпорацией МСП», – считает эксперт.

Эксперты также отмечают, что эффективность продвижения через выставочно-ярмарочные мероприятия остается сомнительной. Поскольку РЭЦ отчитывается по KPI роста экспорта, в состав выставочных стендов на основании конкурса зачастую берут производителей, которые уже ведут экспортную деятельность в стране, где проходит та или иная выставка. Таким образом устраняется негативная статистика неудачных выходов на рынок зарубежных стран, и в любом случае можно докладывать о «присутствии на рынке».

Также опрошенные отметили в качестве значимых барьеров процедуры сертификации продукции на внешних рынках (15%), сложность и высокую стоимость оценки соответствия (13%).