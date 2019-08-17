ОНФ в Коми призвал власти исправить неправильную дорожную разметку на оживленном перекрестке Сыктывкара

Активисты проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Республике Коми подготовили и распространили в социальных сетях очередной видеоролик по профилактике ДТП и повышению культуры водителей и пешеходов. В один из видеосюжетов вошел материал о неправильной разметке на перекрестке улицы Трактовой и Нювчимского шоссе у поселка Краснозатонский в Сыктывкаре, где есть опасность ДТП. Общественники обратились в управление автомобильных дорог Республики Коми с просьбой исправить ситуацию.

Активисты пояснили, что на региональной дороге по улице Трактовой по пути движения со стороны Сыктывкара на перекрестке с Нювчимским шоссе был изменен знак «Направления движения по полосам». С левой крайней полосы водителям теперь запрещено продолжать движение через перекресток прямо, разрешен только поворот налево и разворот. Знак поменяли, но дорожную разметку поменять забыли, она осталась прежней.

«Это вносит путаницу на дороге. Автомобильное движение на этом участке – очень интенсивное, к тому же рядом находятся социальные и детские учреждения – больница и школа. Пешеходы переходят здесь дорогу рядом с перекрестком. Путаница с дорожной разметкой может привести к дорожно-транспортным происшествиям», – прокомментировал эксперт проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Республике Коми Алексей Воронюк.

Для предотвращения аварийных ситуаций региональное отделение ОНФ направило обращение в Управление автомобильных дорог Республики Коми. Общественники предложили внести изменения в разметку на перекрестке улицы Трактовой и Нювчимского шоссе в соответствии с установленными дорожными знаками.

По мнению активистов ОНФ, созданный обучающий видеоролик, куда вошел сюжет об этой ситуации, поможет предотвратить ДТП на этом участке до внесения изменений в разметке. В создании видеоролика активное участие приняли сотрудники ГИБДД по Сыктывкару. Они помогают общественникам в работе всего обучающего проекта по созданию видеороликов для профилактики ДТП. Так, майор полиции Ирина Рубцова в видеоролике рассказала автолюбителям об особенности движения на перекрестке улиц Советской и Колхозной. Капитан полиции Артем Станкевич объяснил, на что необходимо обратить внимание водителям при движении через перекресток Октябрьского проспекта и улицы Малышева.

Сотрудники ГИБДД не случайно обратили внимание на эти участки. Такое предложение внесли активисты ОНФ в Коми. Дело в том, что после предыдущих обучающих видеороликов они получили отклики пользователей социальных сетей с просьбой обратить внимание на эти участки и дать компетентные разъяснения об особенностях автомобильного движения в этих местах.

«Обучающие видеоролики по профилактике ДТП и повышению культуры водителей и пешеходов активисты ОНФ в Коми стараются делать именно на основе предложений граждан. Эта работа будет продолжена», – заключил Воронюк.