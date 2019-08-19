Эксперты ОНФ анонсировали проведение в сентябре круглого стола «Ликвидация кадрового дефицита в сфере здравоохранения»

По итогам прошедшего 12 августа рабочего совещания тематической площадки Общероссийского народного фронта «Здравоохранение» члены Центрального штаба Движения и эксперты ОНФ проанализировали реализацию текущих планов работы и анонсировали ближайшие экспертные мероприятия.

Одним из главных направлений работы экспертов ОНФ, запланированной на июль-август, является опрос «Меры стимулирования при трудоустройстве в медицинские организации субъектов РФ». Он был подготовлен в рамках выполнения перечня поручений президента России, лидера ОНФ Владимира Путина, которые глава государства дал по итогам пленарного заседания VI Медиафорума ОНФ «Правда и справедливость», состоявшегося в мае этого года в Сочи. Напомним, Путин подчеркнул, что необходимо рассмотреть вопрос о включении мероприятий по строительству служебных жилых помещений для участников программы «Земский доктор» в государственную программу РФ «Комплексное развитие сельских территорий». Также президент поручил рекомендовать высшим должностным лицам субъектов РФ сформировать базы данных о служебных жилых помещениях и рассмотреть вопрос о предоставлении участникам программы «Земский доктор» таких помещений.

«Мы должны исполнить поручение президента, то есть дать предложения, каким образом возможно осуществить распределение выпускников и какие законодательные инициативы для этого необходимы. Кроме того, наши предложения касаются создания человеческих условий для выпускников медвузов, обеспечения их социальными гарантиями и поддержкой», – подчеркнул сопредседатель Центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль. Он добавил, что в обсуждаемые экспертами предложения, касающиеся вопросов предоставления жилья, медицинского обслуживания, необходимого уровня зарплаты и т.д., вошли и в рекомендации Национальной медицинской палаты, которая также выступала с комплексом мер по соцподдержке врачей.

Результаты опроса будут представлены 26 сентября на заседании круглого стола «Ликвидация кадрового дефицита в сфере здравоохранения».

Кроме того, в Народном фронте продолжается работа над анализом официальных данных по подключению медицинских организаций к интернету. Так, например, эксперты ОНФ проверяют, есть ли у граждан возможность записаться к врачу онлайн. Как пояснил эксперт Народного фронта Виктор Рожков, в ОНФ проанализировали ситуацию в 50 регионах, в частности рассматриваются сайты городских поликлиник, центральных районных больниц и других медорганизаций. В работе учреждений уже выявлены проблемы. Так, в Дагестане тариф на обслуживание информата – терминала с множеством функций, в том числе записи к врачу, составил около 150 тыс. руб. в месяц. В результате большинство из этих устройств не работают, потому что поликлиникам просто невыгодно их содержать. «В других регионах эта сумма гораздо меньше», – подчеркнул Рожков. Свой анализ эксперты планируют завершить до 1 сентября, после чего работать уже над конкретными выявленными проблемами.

Также до 1 сентября продолжится работа по сбору экспертных предложений в соответствии с поручением Путина правительству по итогам Медиафорума ОНФ, которое предполагает разработку механизмов взаимодействия с субъектами РФ, а также с Народным фронтом при определении целей и направлений использования субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов на закупку медицинского оборудования для использования на дому и лекарственных средств, включая обезболивающие лекарства. Итоги работы будут представлены в специальном докладе, в подготовке которого принимает участие член Центрального штаба ОНФ, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер.

В совещании приняли участие члены Центрального штаба ОНФ: депутат Госдумы Николай Говорин, председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук, руководитель регионального исполкома ОНФ в Свердловской области Жанна Рябцева, президент Пермской краевой общественной организации защиты прав детей-инвалидов и их семей «Счастье жить» Анастасия Гилева и главный врач учреждения здравоохранения «Научно-исследовательский институт – Краевая клиническая больница №1» Минздрава Краснодарского края, академик РАН, Герой труда РФ Владимир Порханов. Также в мероприятии участвовали заведующая отделом экономической работы и оплаты труда Профсоюза работников здравоохранения РФ Тамара Гончарова, председатель Новосибирской областной ассоциации врачей, вице-президент некоммерческого партнерства «Национальная медицинская палата» Сергей Дорофеев, методолог АНО «Мастерская забота» Елена Куртяк и эксперт ОНФ Виктор Рожков.