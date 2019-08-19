ОНФ в Коми просит собственников провести ремонт социально-оздоровительного центра в Сыктывкаре до наступления зимы

Эксперты тематической площадки Народного фронта «Демография» в Республике Коми провели мониторинг и выявили, что запланированный срок ремонта здания республиканского социально-оздоровительного центра «Максаковка» в Сыктывкаре сорван. Общественники направили обращение в акционерное общество «Корпорация по развитию Республики Коми», которое является собственником здания, с просьбой ускорить работы и успеть завершить их до зимних холодов.

Договоренность о решении проблемных вопросов в социальном учреждении была достигнута представителями Народного фронта с Корпорацией по развитию Республики Коми в апреле 2019 г. Отремонтировать здание планировалось до июля.

Но мониторинг, проведенный активистами ОНФ показал, что ремонт здания проведен лишь частично. Одна из главных проблем — не завершены работы по ремонту крыши. Ранее в Народный фронт пожаловались постояльцы и работники социально-оздоровительного центра на то, что в непогоду из-за плохого состояния кровли помещение заливает водой. И общественники в ходе рейда зафиксировали подтопление здания. Не до конца до сих пор приведена в порядок и система вентиляции, пояснили Народному фронту в социально-оздоровительном центре.

«Мониторинг показал, что на сегодня договоренности в полном объеме не выполнены. Активистов ОНФ в Коми в этой ситуации больше всего беспокоит то, что не за горами наступление холодного сезона. Работы необходимо завершить до наступления зимы, которая в Коми наступает рано. С этой целью мы призвали собственника здания приложить все усилия для выполнения ранее достигнутого соглашения, а министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, арендующее здание для размещения в нем социально-оздоровительного центра «Максаковка», попросили взять вопрос на контроль», — прокомментировала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Коми Елена Шумилова.

В социально-оздоровительном центре «Максаковка» получают помощь ветераны, инвалиды и пенсионеры. Он открылся 21 октября 1959 г. и первоначально назывался «Профилакторием Максаковской Сплавконторы», в 2011 г. социальное учреждение переехало в новое реконструированное здание санатория «Аэрофлот». Работы по реконструкции объекта были проведены в рамках государственно-частного партнерства.

Активисты ОНФ в Коми сообщили, что продолжат держать на контроле ремонт здания социально-оздоровительного центра. Осенью 2019 г. общественники проведут в учреждении еще один мониторинг.