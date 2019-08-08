ОНФ в Коми призвал местные власти сохранить единственную баню в поселке Новый Бор

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми направили обращение в администрацию Усть-Цилемского района с просьбой взять на контроль возобновление работы общественной и единственной бани в поселке Новый Бор. Проблема была выявлена в ходе мониторинга в рамках нового проекта ОНФ «Село. Территория развития», направленного на улучшение качества жизни в сельской местности. За помощью в Народный фронт обратились жители сельского населенного пункта.

Единственная баня в Новом Бору закрылась 1 августа 2019 г., уведомление об этом распространила местная администрация местного самоуправления. Ситуация осложняется тем, что в поселке много многоквартирных деревянных домов с частичным благоустройством — без горячего водоснабжения, в помещениях нет ни ванн, ни душевых. Жители сообщили, что в поселке проживает много людей пожилого возраста и женщин с детьми, и баня для граждан — объект первой необходимости.

Новый Бор является центром сельского поселения, жители соседних деревень также ходили в эту баню. В поселке многого неприватизированного муниципального жилья, находящегося в социальном найме. Кроме того, в населенном пункте расположен детский интернат, учащиеся которого также осуществляли помывку в общественной бане. Сейчас дети на каникулах и находятся у родителей, но с 1 сентября учебное заведение возобновит работу, и санитарная обстановка может ухудшиться.

«Если можете, помогите нам. Ведь нарушаются наши права, нарушается закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», — написали жители в обращении в ОНФ.

Общественники выяснили, что здание бани находится в неудовлетворительном состоянии. В то же время в объявлении о закрытии бани с 1 августа 2019 г. орган местного самоуправления известил, что желающие заняться предоставлением услуг по помывке населения в общественной бане могут обратиться в администрацию сельского поседения. Но желающих пока не нашлось.

«ОНФ в Коми направил предложение в администрацию Усть-Цилемского района помочь сельскому поселению Новый Бор в решении вопроса с баней, в том числе рассмотреть возможность финансовой помощи в ремонте объекта, взять это на должный контроль. Ведь люди не должны оставаться без элементарных санитарных удобств, ответственность за которые лежит на местных властях. Общественники проконтролируют, как решается вопрос», — прокомментировала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Коми Елена Шумилова.

Активисты Народного фронта в Коми продолжат мониторинг в рамках проекта ОНФ «Село. Территория развития». Проект по развитию села был создан в марте 2019 г. Его цель – анализ реализации национальных проектов на сельских территориях и формирование новых подходов к развитию села. В задачи проекта входит мониторинг исполнения нацпроектов и государственных программ, влияющих на развитие сельских территорий, выработка предложений по улучшению качества жизни на селе и вовлечение местных жителей в развитие своих населенных пунктов.