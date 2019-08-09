Эксперты ОНФ предлагают организовать детские комнаты на рабочих местах

Опрос в мобильном приложении ОНФ «Народный контроль» показал низкую доступность детских садов для граждан. Почти половина респондентов (42%), имеющих детей от трех до шести лет, сообщила, что они не могли отдать ребенка в детсад более года с момента подачи заявления. Что касается яслей, то 23,5% родителей ждут своей очереди от года и более. Эксперты ОНФ обратятся к властям регионов с просьбой создать дополнительные места в яслях. Также Народный фронт направит рекомендации Роспотребнадзору, Минтруду России и Минпросвещения России для того, чтобы ведомства разработали правила создания детских комнат на рабочих местах.

В опросе Народного фронта приняли участие 626 родителей. Более половины (68%) из них имеют детей в возрасте до трех лет, 58% – от трех до шести.

Более половины родителей детей от трех до шести лет (58%) сообщили – группа, куда ходят их дети, уплотнялась. Так, число детей в некоторых группах превышало 40 человек. По мнению респондентов, это связано с нехваткой площадей и воспитателей.

Также 43% участников опроса сталкивались с ситуацией, когда они или их знакомые не могли устроить детей в детский сад, при этом в ясли детей брали.

Многие родители пожаловались, что места в дошкольных образовательных учреждениях им предоставляли далеко от дома, а их несогласие толковали как отказ от места, не предлагая более близкой альтернативы.

Опрошенные рассказали и о том, что после обеспечения всех льготников местами в садах для детей из обычных семей мест не оставалось.

Невозможно было получить место в детсаду, имея только временную регистрацию, даже при длительном проживании семьи по указанному в заявлении адресу.

Возникали проблемы и при организации посещения детьми-инвалидами неспециализированных дошкольных образовательных учреждений. Условия для таких детей не были созданы, отсутствовали квалифицированные работники. Имели место случаи, когда частные детские сады отказывались брать детей-инвалидов, хотя свободные места были.

Эксперты ОНФ считают, что решить проблему поможет создание детских комнат там, где работают родители. Народный фронт направит рекомендации Роспотребнадзору, Минтруду России и Минпросвещения России с тем, чтобы ведомства разработали правила создания таких комнат, а также внесли изменения в действующие СанПиН, предусматривающие возможность организации детской комнаты на рабочем месте.

«Детские комнаты – это так называемые корпоративные детские сады. Такой вид учреждений, как правило, для детей от 2,5 лет уже практикуется крупными российскими компаниями. Работодатели строят отдельный детсад для детей своих сотрудников или организовывают отдельные комнаты, где с детьми занимается няня, их там кормят, в то время как мама выполняет должностные обязанности», – пояснила заместитель заведующего кафедрой интеллектуальных прав в Московском государственном юридическом университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА), соучредитель АНО по правовой поддержке «Мама в праве» Елена Гринь.

По ее мнению, это будет выгодно и работодателю, потому что в его интересах сохранить рабочее место за опытным сотрудником, нежели выделять денежные средства на обучение нового.

«Проведенный ОНФ опрос поможет сформировать предложения для улучшения ситуации с детсадами. Проводя такие опросы, мы можем посмотреть, выполняется ли «майский указ» президента о доступности мест в дошкольных учреждениях», – резюмировала Гринь.