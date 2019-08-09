Общероссийский народный фронт по инициативе Захара Прилепина обсудит создание народного музея Егора Летова

Член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, писатель, публицист Захар Прилепин заявил о поддержке культурной инициативы по созданию народного музея знаменитого музыканта и поэта Егора Летова (1964–2008) в городе Омске. Ранее проект одобрили супруга Егора Наталья Чумакова и его брат – известный музыкант Сергей Летов. Рабочая группа проекта «Добровольцы культуры», созданного Захаром в поддержку активистов культурной сферы, 15 августа планирует проведение круглого стола в Омске по проблемам вокруг будущего мемориального объекта с участием активистов, представителей власти и общественности, журналистов.

Фонд Егора Летова «Сияние», наследники, друзья и группа омских активистов выступили с идеей создания народного музея знаменитого музыканта, лидера культовой в нескольких поколениях группы «Гражданская оборона», который должен расположиться по адресу: улица Петра Осминина, 5. Обычная трехкомнатная хрущевка в промышленном районе Омска легендарна во многих отношениях. В квартире, ответственным съемщиком которой выступал отец музыканта Федор Дмитриевич Летов, прошла вся творческая жизнь суперзвезды русского рока. Именно там располагалась культовая студия «ГрОб-Records», в которой были записаны практически все альбомы «Гражданской обороны», проекта «Коммунизм», сольные пластинки Егора, Янки Дягилевой, Черного Лукича и других видных представителей сибирского андеграунда.

Авторы инициативы считают, что идея музея как мемориального объекта и культурного центра (с возможностью проведения творческих встреч, лекций, акустических концертов) вполне осуществима, но потребует проведения определенных юридических процедур, равно как народной помощи и содействия региональной и муниципальной власти.

Сегодня наследником отцовской квартиры является Сергей Летов, уже заявлявший о готовности уступить право собственности фонду «Сияние» по обычной рыночной цене для жилья подобной категории. В свою очередь фонд готов заняться сбором средств на выкуп исторической недвижимости. Затем активисты в случае согласования с собственниками квартир в этом доме планируют перевести объект в нежилой фонд и добиться поддержки властей в проведении предпроектных, проектных и строительных работ по отдельному входу, в благоустройстве двора и окрестностей. Следующий этап – привлечение музейных специалистов к восстановлению студии, созданию проекта пространства остальных помещений музея и организации его работы.

Также Фонд «Сияние» и команда энтузиастов планируют с помощью профильных чиновников внести музей после его запуска в перечень культурно-значимых и туристических объектов Омска, минимизировать или освободить музей от платежей за коммунальные услуги, электричество, налога на имущество.

Захар Прилепин заявил о готовности помочь энтузиастам создания музея по многим направлениям, в том числе в выстраивании диалога с властями: «Представьте себе, человек в омской квартирке, в тесной студии пишет свои великие песни, если и отлучается, то на какие-то короткие гастроли, а огромный мир вокруг под его влиянием, может, и незаметно внешне, но неудержимо меняется. Для России Летов – звезда и личность мирового уровня, а для Омска – настоящий гений места, рычаг, с помощью которого можно развернуть территорию в цивилизационном смысле… Народный музей не имени Егора Летова, а целиком посвященный ему – мне кажется, лучшая альтернатива переименованиям, табличкам, мало к чему обязывающим. Замечательно, что есть такая идея и люди, которые видят ее воплощение. Мы готовы влезть в эту работу. Планируем в середине августа провести в Омске круглый стол, на котором рассмотрим позиции сторон, очередность действий и зададим инициативе четкую дорожную карту».

В июне 2019 г. Захар Прилепин объявил о создании проекта «Добровольцы культуры» в рамках Общероссийского народного фронта. Деятельность проекта будет направлена на поддержку активистов в сфере независимых культурных инициатив и сохранения культурного наследия. Региональных энтузиастов Прилепин и его команда готовы поддержать на юридическом, медийном и законодательном уровнях. Также Захар возглавил рабочую группу ОНФ по оптимизации законодательства в сфере охраны культурного наследия в соответствии с предложениями президента РФ. Акции «Добровольцев культуры» в Саратове и подмосковном Королеве вызвали широкий общественный резонанс.