ОНФ предложил Минтруду законодательно разрешить гражданам временно работать удаленно

Эксперты Общероссийского народного фронта обратились в Министерство труда и социальной защиты РФ с предложением разрешить штатным сотрудникам компаний иногда работать удаленно. Так, представители ОНФ рекомендуют ввести в главу 16 Трудового кодекса РФ «Режим рабочего времени» понятие «временная удаленная работа».

Авторы предлагают устанавливать такой режим в случае необходимости, например, когда на дорогах большие пробки или при личных обстоятельствах. При этом должно быть письменное согласие обеих сторон.Условия организации труда на время удаленной работы следует регулировать статьей 312.3 ТК РФ, касающейся прав дистанционных сотрудников, считают представители Народного фронта.

«В практике современных трудовых отношений часто возникают ситуации, в которых работнику целесообразно выполнить свою работу, не приезжая в офис. Но так как в ТК РФ такой вариант не предусмотрен, такие ситуации регулируются устными договоренностями. А это в случае недобросовестности работодателя может привести к нарушению прав работника, вплоть до оформления прогула и увольнения», – отметил сопредседатель Центрального штаба ОНФ, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Актуальность предложения подтверждает опрос, проведенный ОНФ летом 2019 г. Так, 90% респондентов считают необходимым изменить законодательство, чтобы люди смогли официально трудиться на дому по согласованию с руководителем. Почти у 60% опрошенных возникала ситуация, когда им было необходимо временно поработать удаленно на дому, а еще 27% – хотели бы иметь такую возможность.

«Временно удаленная работа всегда происходит только по взаимному согласию работодателя и работника. Например, если сотруднику необходимо отвести ребенка на утренник, то есть он может опоздать на работу, но одновременно ему надо сделать какую-то срочную презентацию. В таком случае он на день становится временно удаленным работником, а после утренника оперативно делает презентацию и дорабатывает ее. С этим согласен и его работодатель, и он сам. Таких случаев очень много в различных профессиях», – сказал руководитель проекта ОНФ «Профстажировки 2.0», член Общественной палаты РФ Илья Семин.

По его словам, довольно часто возникают ситуации, когда у работодателя и работника, трудящегося временно удаленно, случается конфликт, и недобросовестный начальник вправе воспользоваться обстоятельствами в свою пользу – доказать (есть электронная карта, фиксирующая приход и уход сотрудника), что человека не было на рабочем месте. «Так происходит достаточно часто, и то, что мы предлагаем, полностью решает эту проблему», – добавил Семин.

В пресс-службе Минтруда «Известиям» заявили, что в министерство поступило письмо от ОНФ и оно будет рассмотрено в установленный срок.