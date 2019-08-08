Навязываемые банками полисы инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) в качестве альтернативы вкладам несут огромные риски для граждан. Чтобы их объективно оценить, необходимо повышать уровень финансовой грамотности людей. Эксперты ОНФ разработают подробную инструкцию, предупреждающую о рисках инвестиционного страхования жизни, заявила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Центробанк впервые подробно оценил масштабы так называемого мисселинга – недобросовестного навязывания финансового продукта гражданам без предоставления полной информации о его характере, а также о сопутствующих ему рисках, стоимости и иных существенных условиях, пишет «Коммерсант». Подсчет таких жалоб ведется с февраля, всего за отчетный период их зафиксировано 1,8 тыс. штук, и две трети (65,7%) – в адрес банков. В первую очередь жалобы граждан связаны с продажей полисов ИСЖ, а также с вексельной пирамидой банка АТБ.

Лазарева положительно оценила то, что ЦБ обратил внимание на проблему мисселинга, поскольку она назрела давно. Консультанты, ориентируясь на большую комиссию от продажи ИСЖ, могут активно агитировать клиентов переводить на них средства с депозитных счетов. Однако ИСЖ – это серьезный инвестиционный продукт, по которому нужно проводить специальное консультирование, чтобы человек осознал те безумные рыночные риски, которые с ним связаны. В отличие от обычного вклада ИСЖ не страхуется со стороны государства, и при досрочном расторжении клиент несет очень большие убытки, рассказала Лазарева. Она добавила, что такие продукты часто предлагают нецелевой аудитории – людям старшего поколения, которые не готовы к рискам.

Понятно, что высокие комиссии, которые получает кредитная организация, составляют существенную часть ее дохода, добавила Лазарева. «Но в погоне за доходом в первую очередь нужно думать о защите интересов своего клиента», – подчеркнула она.

Лазарева рассказала, что эксперты проекта ОНФ «За права заемщиков» работают над созданием подробной инструкции для граждан по ИСЖ: «Чтобы до конца понять все связанные с ним риски, необходимо финансовое просвещение».

Еще более специфичный финансовый продукт, который таит в себе много рисков, – это вексель. Как правило, им пользуются квалифицированные инвесторы, и навязывать его обычным гражданам – это порочная практика, подчеркнула Лазарева. Жалобы по векселям касаются конкретно банка АТБ, на который уже обратил внимание ЦБ. Эту практику регулятор, скорее всего, пресечет, считает она.

Потребителю в любом случае следует внимательно читать условия договора и, если речь идет о накоплении или вложениях, выбирать более консервативные практики, такие как банковский вклад, где есть гарантированная процентная ставка, страхование государства, что позволит минимизировать риски, если что-то пойдет не так.

«Да, здесь доходность ниже, но в текущей экономической ситуации стабильность гораздо более оправдана», – подчеркнула Лазарева. Она добавила, что если клиент видит более высокую ставку, первый вопрос, который должен у него возникнуть, – за счет чего повышена доходность? Часто других явных причин, кроме как принятие на себя соответствующего риска, нет.

Также гражданину нужно всегда помнить, что он может отказаться от навязанной по страхованию услуги в так называемый период охлаждения, который действует 14 дней с момента подписания договора.

В заключение Лазарева выразила надежду, что вслед за анализом со стороны Центробанка претензий граждан по навязыванию финансовых услуг следующим шагом будет принятие мер по пресечению подобных практик. «Мы будем следить за развитием ситуации», – подчеркнула она.

Нынешние события будут способствовать тому, что мы придем к более ответственному кредитованию и продаже финансовых продуктов, а также повышению финансовой грамотности граждан, резюмировала Лазарева.