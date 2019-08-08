Эксперты проекта ОНФ «Село. Территория развития» проведут опрос о ходе реализации «мусорной реформы» на селе

Эксперты проекта ОНФ «Село. Территория развития» с 6 по 31 августа проведут опрос о ходе реализации «мусорной реформы», чтобы выявить как позитивные, так и негативные примеры работы властей в этом направлении. Все желающие могут перейти по ссылке на страницу анкеты и ответить на вопросы.

С 29 января по 17 июня 2019 г. на горячую линию Общероссийского народного фронта по реализации «мусорной реформы» обратились свыше 250 человек, которые рассказали о разных проблемах обращения с отходами в сельской местности. Среди них – высокие тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) для жителей села, отсутствие учета особенностей ведения хозяйства, плохая инфраструктура по сбору и вывозу мусора в сельской местности.

«По итогам проводимого опроса и дальнейших экспертных обсуждений планируется подготовить предложения ОНФ по корректировке действующей нормативной базы. Очень важно, чтобы органы власти учитывали разделение на городскую и сельскую местность при установлении тарифов и нормативов накопления отходов, понимали особенности накопления и утилизации отходов в сельской местности», – считает координатор проекта ОНФ «Село. Территория развития», председатель Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина.

Участие в опросе может приять любой гражданин России. Необходимо перейти по ссылке на страницу гугл-анкеты и ответить на вопросы. После заполнения всех граф необходимо нажать кнопку «готово». Все материалы будут проанализированы, а самое главное – будет учтено мнение жителей сельских населенных пунктов. Информацию обо всех выявленных проблемах представители ОНФ доведут до профильных органов власти.

«В деревне Шиловская Вельского района на сходе граждан было принято решение о том, что каждый житель села не только сортирует мусор, но также и приводит его в необходимое для утилизации состояние, то есть моет, чистит и так далее. Таким образом, мы не только не должны платить за мусор из собственного кармана, а наоборот, нам за такой подход к сбору мусора должны доплачивать. Но в настоящее время законодательство не дает возможности самостоятельно выбирать, платить за сбор и утилизацию мусора или заниматься его сортировкой и тем самым пополнять местный бюджет. Мы на собственном примере готовы показать, что возможны альтернативные решения в вопросах реализации «мусорной реформы», – рассказалактивист проекта ОНФ «Село. Территория развития», депутат собрания депутатов Вельского района Архангельской области Сергей Угрюмов.