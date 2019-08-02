ОНФ предлагает установить единый максимальный срок сноса расселенных аварийных домов

Эксперты Народного фронта предлагают установить максимальный срок сноса расселенных аварийных домов, который должен быть единым для всех регионов. По мнению общественников, эта мера позволит ускорить решение проблемы заброшенных пустующих зданий, создающих потенциальную опасность для людей и окружающей среды. Это предложение эксперты Народного фронта планируют обсудить в ближайшее время на специальном совещании в ОНФ с привлечением экспертов.

В Народный фронт постоянно обращаются жители из разных регионов с просьбой оказать содействие в ликвидации заброшенных строений. По итогам проверки реализации региональных программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда эксперты Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ обнаружили, что во многих субъектах власти подолгу не сносят необитаемые разрушающиеся здания. Они представляют большую опасность для граждан, в первую очередь для детей. Эти сооружения занимают место, поэтому построить на территории другие объекты просто невозможно.

В Республике Карелия пустуют более 500 аварийных домов, многие из которых ждут сноса более трех лет. В частности, двухэтажный дом на улице Коммунистов, 21, в Петрозаводске был признан аварийным еще в 2014 г., однако до сих пор так и не снесен. Похожая ситуация – и в городе Бийске Алтайского края, где не ликвидированы более 200 зданий, расселенных еще в 2017 г.

«Многие не снесенные дома становятся убежищем для бродяг и асоциальных элементов. Также такие места привлекают детей и подростков, которые могут в любой момент оказаться погребенными под разрушающимися конструкциями или получить тяжелую травму. Пустующие аварийные дома можно найти во многих населенных пунктах Карелии, но особенно остро эта проблема стоит в городе Питкяранте и в поселке Чалне», – отметила сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Республике Карелия, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ в регионе Анна Лопаткина.

В Саратове 14-летний подросток получил множественные переломы и ушибы, сорвавшись со второго этажа пустующего дома на улице Перспективной. Как оказалось, девятиэтажное здание было признано непригодным для проживания еще 15 лет назад.

Представляют угрозу для жизни и здоровья граждан и расселенный многоквартирный дом в поселке городского типа Кормиловка Омской области, который должны были снести в декабре 2018 г., а также дом на улице Островского, 31, в Абакане Республики Хакасия.

«Полуразрушенный жилой дом, а также находящиеся в аварийном состоянии гараж, баня и выгребная яма никем не охраняются, меры по ограничению доступа к ним не приняты. Между тем в непосредственной близости от этого места находятся школа и городская библиотека. Свободный доступ на такие объекты существенно увеличивает риск детского травматизма. Власти города должны ограничить доступ на территорию разрушенного здания и освободить территорию от строительного мусора», – рассказал руководитель регионального исполкома ОНФ в Хакасии Евгений Мамаев.

В Красноярске активисты ОНФ направили обращение в администрацию Кировского района с просьбой огородить или снести заброшенный дом на улице Базарной, 152. Территория вокруг и внутри здания сильно замусорена. Живущие в соседних домах люди неоднократно обращались к властям с просьбой навести там порядок, однако никаких мер предпринято не было.

«Такие объекты являются реальной опасностью и несут потенциальную угрозу жизни и здоровью детей. Необходимо найти собственника этого помещения и заставить хотя бы элементарно оградить здание, чтобы прекратить бесконтрольный доступ на территорию аварийного заброшенного дома», – пояснил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Красноярском крае Николай Олюнин.

Как отметили эксперты ОНФ, аналогичная ситуация наблюдается во многих российских регионах. По словам эксперта тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда», руководителя проектов по энергоэффективности и инновациям ООО «Энергия Оптимум» Рабадана Гаджимурадова, зачастую это происходит из-за того, что денег в муниципальных бюджетах не хватает. Кроме того, ликвидации ветхих построек иногда мешает то, что жильцы, получившие новые квартиры, не снимаются с регистрационного учета из аварийных зданий. Происходит это по разным причинам: одни не знают, что надо выписываться, у других нет на это времени, а третьи сдают полученное жилье в аренду, а сами остаются в расселенном доме. Закон же позволяет сносить дом лишь в том случае, если все жильцы из него выписались и покинули свои квартиры.

Так, в самом центре Архангельска почти лежит дом на подпорках, признанный аварийным после 1 января 2012 г. Однако убрать его нельзя: у почерневших деревянных развалин больше 30 собственников микродолей.

По мнению экспертов ОНФ, ускорить решение проблемы заброшенных зданий можно, если установить единый для всех регионов срок, в течение которого власти должны будут снести расселенный дом. В настоящее время определение срока сноса многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащего сносу, а также срока отселения физических и юридических лиц является компетенцией органа местного самоуправления.

«Снос – это дело недешевое и утомительное, поскольку самой процедуре ликвидации предшествует долгая бумажная волокита. Сначала необходимо подать заявку, потом провести конкурс, выбрать подрядчика, после чего можно приступать собственно к сносу. При этом сроки ликвидации каждого непригодного для проживания дома определяются на региональном уровне и указываются в программе по расселению ветхого и аварийного жилья. В связи с этим мы предлагаем установить максимальный срок сноса расселенных аварийных домов, продолжительность которого, к примеру, не будет превышать одного года, а также подумать над упрощением необходимой документации», – сказал Гаджимурадов.

Эксперты ОНФ обратили внимание на то, что ветшающие и разрушенные здания и сооружения обезображивают вид населенных пунктов и формируют неблагоприятную среду, что противоречит поручению президента России, лидера ОНФ Владимира Путина, который в «майском указе» поставил цель кардинально повысить комфортность городской среды. Для повышения эффективности реализации этого поручения представители Народного фронта предлагают синхронизировать реализацию федеральных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с приоритетным проектом «Формирование комфортной городской среды».