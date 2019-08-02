Эксперты ОНФ: Конфискация техники при незаконных рубках леса должна распространяться и на его перевозку

Конфискация техники, которая используется для незаконной рубки леса, должна распространяться не только на эти инструменты, но и на транспорт для перевозки нелегально вырубленного леса, подчеркнул заместитель председателя Центральной ревизионной комиссии ОНФ, депутат Госдумы РФ Владимир Гутенев.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение о конфискации в доход бюджета техники и орудий, используемых при незаконных рубках леса, сообщают РИА Новости. «Это поручение направлено на то, чтобы те орудия, которые используются при незаконных рубках леса – это могут быть различные механизмы, устройства, тракторы, в общем, любая техника – изымались, то есть конфисковывались в доход бюджета. По той же схеме, как это делается, например, в отношении орудий незаконного рыбного промысла», – сообщил Медведев.

Конфискация всей задействованной в незаконных рубках техники поможет тем или иным образом изменить ситуацию с «черными лесорубами», которые, заметая следы своей преступной деятельности или не вывозя малоценные части заготовленных деревьев, часто становятся виновниками лесных пожаров, отметил Гутенев. Это приводит к большому экономическому ущербу для нашей страны.

По его словам, предстоит проанализировать правоприменительную практику выполнения поручения. Эксперты ОНФ, если возникнет такая необходимость, проведут круглый стол в Госдуме и выступят с корректирующим законодательным предложением, чтобы представить его правительству для выработки совместной позиции.

«Ранее мы обращались с предложением ввести конфискацию техники «черных лесорубов» в Министерство внутренних дел и получили поддержку. Это предлагалось нами и на форумах действий ОНФ среди других инициатив по ужесточению ответственности за незаконные лесозаготовки. Технику предлагалось изымать независимо от того, находится она в аренде, или нет», – уточнил Гутенев.

Он считает, что надо обратить внимание не только на «черных лесорубов», но и на недобросовестных пользователей леса, которые, арендуя его, не выполняют условия обязательного лесовосстановления, а также при вырубках выходят за границы своих участков. Благодаря инициативе ОНФ был принят закон о лесовосстановлении, который обязывает проводить обязательную фотофиксацию восстановления леса, увеличивает штрафы за нарушения и формирует реестр недобросовестных лесопользователей, которые не смогут заключать новые договора на аренду леса.