Ищем родных Лыткина (Лырсина) Григория Васильевича, уроженца и жителя села Озел Республики Коми

Ищем родных ЛЫТКИНА (ЛЫРСИНА) ГРИГОРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА, гвардии рядового, красноармейца, автоматчика, 65 гвардейского стрелкового полка, 22 гвардейской стрелковой дивизии, 10 Армии Западного фронта:

ЛЫТКИН (ЛЫРСИН) ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 1924 г.р., гвардии рядовой, гвардии красноармеец, автоматчик 65 гвардейского стрелкового полка, 22 гвардейской стрелковой дивизии, 10 Армии Западного фронта: https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=404665948; по другим сведениям, год рождения- 1911 г.р.- https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=55361379

Уроженец: Коми АССР, Корткеросский район, село Озел- https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=404665948. До войны проживал по тому же адресу. Современный адрес: Республика Коми, Сыктывдинскийр-н, с.п. Озел, с.Озел. Жена: Лыткина Надежда Александровна- https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=3103537 . Мама: Лыткина Мария Александровна- https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=55053291

Призван Ухтинским РВК Коми АССР, 20.08.1942 года- https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=404665948

Умер от ран 16.08.1943 года в госпитале ЭГ № 4864 и первоначально был захоронен в братской могиле в дер. Крутая, Угранского района, Смоленской области. Останки бойца были подняты поисковым отрядом «Обелиск», г. Москва ( командир Михаил Поляков) в 2011 году на месте бывшего госпитального захоронения в дер. Крутая Угранского района Смоленской области и перезахоронены в 2012 году в братской могиле на Поле Памяти в с. Знаменка Угранского района Смоленской области: https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=89437549:

Информация из списков захоронения:

Фамилия Лырсин

Имя Григорий

Отчество Васильевич

Дата рождения/Возраст __.__.1911

Воинское звание красноармеец

Дата смерти 16.08.1943

Страна захоронения Россия

Регион захоронения Смоленская обл.

Место захоронения Угранский р-н, с. Знаменка, на перекрестке дорог Вязьма — Юхнов и Вязьма — Угра, братское захоронение 23-24

Откуда перезахоронен д. Крутые. https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=89437549

«Донесение о безвозвратных потерях» ОУП 10 Армии № 40528 от 09.10.1943 года, с. 41- https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=55361379

Фамилия Лырсин

Имя Григорий

Отчество Васильевич

Дата рождения/Возраст __.__.1911

Место рождения Коми АССР

Последнее место службы 10 гв. А 65 гв. сп

Воинское звание красноармеец

Причина выбытия умер от ран

Дата выбытия 16.08.1943

Первичное место захоронения Смоленская обл., Знаменский р-н, д. Крутая, могила № 17

Название источника донесения ЦАМО

Номер фонда источника информации 58

Номер описи источника информации 18001

Номер дела источника информации 996. https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=55361379

Информация из Книги Памяти:

Фамилия ЛЫТКИН

Имя Григорий

Отчество Васильевич

Дата рождения/Возраст __.__.1924

Дата выбытия 10.08.1943

Название источника донесения Книга памяти. Республика Коми. Том 3.- с. 442- https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=404665948

Информация из Электронной Книги Памяти: http://memorybookrk.syktsu.ru/people_find.aspx

Фамилия: ЛЫТКИН

Имя: Григорий

Отчество: Васильевич

Дата рождения: 1924 *

Место рождения: с. Озел (ныне — Сыктывдинский р-он Республики Коми)

Место призыва: Ухтинский РВК

Последнее отмеченное место: 65 гвардейский стрелковый полк 22 гвардейская стрелковая дивизия

Звание: рядовой

Причина выбытия: погиб в бою

Дата смерти: 1943.08.10

Дата выбытия: 1943.08.10

Место выбытия: Калужская обл Спас-Деменский р-н д. Гнездилово

Место захоронения: в 2012 году перезахоронен в братской могиле на Поле Памяти в с.Знаменка Угранского р-она Смоленской обл. (на перекрестке дорог Вязьма — Юхнов и Вязьма — Угра, братское захоронение 23-24).

Откуда перезахоронен: братская могила в дер. Крутая Угранского района Смоленской области

Госпиталь: ЭГ 4864

Дополнительная информация: * по другим данным 1911 — http://memorybookrk.syktsu.ru/people_find.aspx

Цель поиска родных: хотим передать им Именную папку по Солдату и адрес современного места захоронения, чтобы они смогли приехать и поклониться Памяти близкого им человека.

Командир московского поискового отряда «Обелиск»- Поляков М.М.

Волонтер Фаттахова Роза. 8-903-089-75-79 или roza-fattahova@mail.ru