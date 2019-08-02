Генпрокуратура РФ наградила активистов и экспертов проекта ОНФ «За честные закупки»

Первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман наградил активистов и экспертов проекта ОНФ «За честные закупки» за выявленные ими картельные сговоры и нарушения при проведении государственных закупок. Церемония прошла на площадке интерактивного форума «Вместе против коррупции!».

«Вы – молодцы. Вы, не имея властных полномочий, открыто боретесь с коррупцией. Мы всегда вам помогали, будем помогать и защищать. Лозунг на всю жизнь – вместе против коррупции. Желаю успехов», – заявил Буксман.

Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной отметил: «В проекте «За честные закупки» заняты более 13 тысяч человек по всей стране – цифра более чем впечатляющая».

Грамотой генерального прокурора РФ был награжден координатор проекта ОНФ «За честные закупки», депутат Госдумы РФ Антон Гетта. Выступая на форуме, он рассказал, что эксперты проекта разрабатывают предложения, связанные с корректировкой федерального закона №44 о контрактной системе и пресечением коррупционных схем.

«Через систему государственных закупок будут идти и деньги на реализацию «майского указа» президента. Я напомню, что выделено 25,7 триллиона рублей на период до конца 2024 года. Поэтому, конечно же, все силы надо бросить на пресечение коррупционных схем в системе расходования бюджетных средств», – подчеркнул Гетта.

Он сообщил, что сейчас тысячи активистов проекта ОНФ «За честные закупки» взаимодействуют с региональными и муниципальными прокуратурами. За шесть лет работы проекта удалось добиться устранения нарушений и отмены закупок на 307 млрд руб.

«Мы ведем и мониторинг объектов, которые были приняты, оплачены, но фактически не построены. Мы следим за строительством и ремонтом дорог, на которые выделяются многомиллиардные средства, и за социальной сферой, где хотя расходуются и меньшие деньги, но тоже немалые, например, при организации питания детей в детских садах и школах», – добавил координатор проекта ОНФ «За честные закупки».

По его словам, иногда возникают ситуации, когда нужно не только реагировать на сигналы активистов, но и защищать их. Гетта напомнил о необоснованном уголовном преследовании активиста проекта ОНФ «За честные закупки» Сергея Левченко из Ростовской области, который проводил мониторинг качества выполнения контрактов на строительство дорог. Благодаря вмешательству президента прокуратура провела проверку, в ходе которой уголовное дело было признано необоснованным, а один из генералов областного управления МВД снят с должности.

Благодарность генерального прокурора России получили руководитель проекта ОНФ «За честные закупки» Валерий Алексеев и его заместитель Борис Ченцов, координатор проекта в Приволжском федеральном округе Вадим Нуждин, координатор проекта в Оренбургской области Дмитрий Болдырев, эксперты Михаил Мацедонский и Андрей Садофьев, а также активист Полина Калашникова.

«Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка этой благодарностью отметил нашу работу по выстраиванию плодотворного взаимодействия между ОНФ и прокуратурой Самарской области. Этой благодарностью отмечена скрупулезная работа региональной команды проекта, которая вместе с сотрудниками прокуратуры добивается неотвратимости наказания для нарушителей», – сказал Нуждин.