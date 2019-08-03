По инициативе ОНФ в Коми начали устанавливать предупреждающие знаки перед мобильными дорожными камерами

Власти Сыктывкара прислушались к активистам ОНФ и отдали распоряжение об установке предупреждающих знаков на дорогах перед передвижными камерами. Об этом сообщили представители администрации на круглом столе Общероссийского народного фронта в Республике Коми.

В заседании приняли участие представители государственного учреждения «Безопасный город», занимающиеся в регионе профилактикой, предупреждением и фиксацией правонарушений, отдела ГИБДД управления МВД России по г. Сыктывкару, Центра фотовидеофиксации ГИБДД МВД по Республике Коми, муниципальных властей и общественности.

Активисты ОНФ в Коми с 2016 г. обращались к властям разных уровней с предложением установить перед мобильными дорожными камерами предупреждающие знаки. В отличие от стационарных пунктов контроля, которые в обязательном порядке сопровождаются знаком «Фотовидеофиксация», для передвижных пунктов такое информирование было не предусмотрено.

Информирование автомобилистов о работе пунктов контроля, в том числе передвижных, как подчеркивают общественники, – действенный метод профилактики ДТП, а не только механическое взимание штрафов. Президент России, лидер ОНФ Владимир Путин на заседании Государственного совета в июне 2019 г. заявил, что нельзя прятать камеры на дорогах, чтобы штрафовать водителей, так как цель их установки – снижение аварийности и сохранение жизни людей.

В итоге представители Народного фронта в Коми нашли поддержку своей инициативы со стороны органов власти в регионе. В Сыктывкаре уже появились первые предупреждающие знаки о работе мобильных дорожных камер – на улицах Сысольское шоссе, Тентюковской, Кирова, Корткеросской и Димитрова. На круглом столе ОНФ в Коми достигнута договоренность об установке информационных табличек для всех передвижных пунктов фотовидеофиксации в Сыктывкаре. Представитель управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Сыктывкара Юрий Коюшев пригласил общественников присоединиться к контрольному рейду.

В свою очередь заместитель директора учреждения «Безопасный город» Сергей Хоружев подчеркнул, что цель проводимой политики – профилактика ДТП, а штрафы в полном объеме идут в бюджет. Он выразил готовность начать работу по установке информационных табличек на региональных трассах, предварительно согласовав данный вопрос с собственниками местных дорог и Управлением автомобильных дорог Коми. Активисты ОНФ сообщили, что перед круглым столом управление уже дало положительный отклик на инициативу общественников.

Начальник Центра фотовидеофиксации ГИБДД МВД по Республике Коми Владимир Покидко заверил, что необходимое согласование для установки предупреждающих знаков будет предоставляться оперативно.

«Достигнуты конкретные договоренности о дальнейшей установке предупреждающих знаков, которые повысят прозрачность дорожного контроля и будут направлены на профилактику дорожно-транспортных происшествий, повышение самодисциплины и ответственности водителей, а не на карательные меры», – отметила член регионального штаба ОНФ в Коми Елена Иванова.