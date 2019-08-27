Минздрав учтет предложения ОНФ при доработке законопроекта о йодировании соли

Эксперты ОНФ провели круглый стол, на котором вместе с представителями Минздрава, Минсельхоза, Минэкономразвития, Минпромторга, производителей продуктов питания, медицинского сообщества обсудили нормативно-правовое регулирование профилактики заболеваний, вызванных дефицитом йода. По итогам дискуссии Минздрав учтет прозвучавшие предложения в разработанный ведомством законопроект. Члены Центрального штаба Народного фронта призвали не затягивать с принятием этого важного для всех граждан страны документа.

По данным Национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России, йододефицитные заболевания с разной степенью выраженности распространены на всей территории России. По состоянию на начало 2018 г. фактическое среднее потребление йода жителем России в три раза меньше установленной Всемирной организацией здравоохранения нижнепороговой нормы (150–250 мкг) и составляет всего 40–80 мкг в день. По статистике Глобальной сети по борьбе с дефицитом йода (Iodine Global Network), в 2017 г. 19 государств мира были классифицированы как страны с недостаточным потреблением йода среди населения. При этом йодный дефицит приводит к таким тяжелым последствиям, как невынашивание беременности, врожденные аномалии плода, множественные пороки развития у новорожденных вплоть до умственной отсталости и кретинизма.

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, наиболее эффективным средством обеспечения должного популяционного уровня потребления йода является всеобщее йодирование соли на производствах. На законодательном уровне в около 130 странах установлены нормативы содержания йода в соли.

Минздрав РФ разработал законопроект «О профилактике заболеваний, вызванных дефицитом йода». Документ предусматривает введение обязательного обогащения йодом пищевой соли первого, высшего и экстра сортов, помолов № 0 и № 1, предназначенной для розничной торговли и производства продуктов питания.

«Мы должны договориться по поводу этого документа и затем передать его в правительство», – отметил сопредседатель Центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль.

Он напомнил, что главным ориентиром должно быть благополучие населения: «Что у нас на первом месте: технологии, удорожание, неудобства для промышленности или здоровье граждан? Давайте выбирать здоровье».

Член Центрального штаба ОНФ, ведущая телепрограмм о здоровье на Первом канале, профессор Елена Малышева напомнила, что йодный дефицит ведет к кретинизму: «Кретинизм – это эндокринологическое заболевание, которое есть в международной классификации болезней».

Она добавила, что йодирование соли в Советском Союзе привело к поразительному результату.

«Сегодня мы знаем на примере Советского Союза, США, целого ряда цивилизованных стран о результатах введения обязательного йодирования соли. Более того, в Советском Союзе, когда вся соль была йодирована, кто-то солил капусту, и он мог пойти купить себе не йодированную соль. Простое введение йодированной соли привело фактически к ликвидации йододефицита. Поэтому тут спорить не о чем. Это абсолютно либеральный и лояльный закон по отношению к производителю», – сказала Малышева.

Член Центрального штаба ОНФ, председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук обратил внимание на то, что йодирование соли должно носить массовый характер, а не персонализированный. Когда идет эпидемия, то те же прививки необходимо делать именно всему населению. Это же касается и йодирования, подчеркнул Мохначук. С ним согласился член Центрального штаба ОНФ, председатель комитета Общероссийской общественной организации ветеранов войны и военной службы Михаил Моисеев, который также напомнил про успешный опыт йодирования соли в СССР.

Заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Галина Мельниченко подчеркнула, что проблема действительно стоит чрезвычайно остро: «Самое любопытное, что мы сегодня имеем высокие технологии и отвечаем на вопрос, ответ на который был дан в начале предыдущего XX века. Ликвидация йодного дефицита – это победа, которую мы потеряли. В современном разрезе эту проблему можно решить точно также, как ее решали в Швейцарии в двадцатых годах прошлого века. Это невероятный научный прорыв, когда стало понятным, что простым дополнением недостающего микроэлемента можно решить проблему».

Участники мероприятия выступили с некоторыми замечаниями по поводу документа. По мнению Минэкономразвития России, принятие документа приведет к тому, что у регионов страны вырастут расходы, однако в документе пока нет предложений, которые бы позволили полностью или частично компенсировать рост трат субъектов.

Федеральная антимонопольная служба России считает, что принятие подобных норм может привести к нарушению прав производителей соли, не являющейся йодированной, а также продовольственных товаров, не содержащих в своем составе йодированной соли, создав преимущества другим участникам рынка.

Заместитель директора Департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства РФ Владимир Скворцов отметил, что употребление йодированной соли, безусловно, важно, однако на качестве некоторых продуктов это может сказаться негативно.

«Ряд продуктов технологически не допускает ее использование», – подчеркнул он.

Скворцов пояснил, что таких исключений много, их следует детализировать: «Для начала мы готовы определить и проработать вопрос по определению номенклатуры продукции, которая обязательно подлежит йодированию». Так, Скворцов предложил выделить хлебобулочные изделия, а в дальнейшем расширять этот перечень продуктов.

По мнению представителей отраслевых институтов и производителей пищевой продукции, применение йодированной соли при промышленном производстве зачастую сложно реализовать. Процессы взаимодействия этого элемента с другими составляющими продукта могут привести к появлению у товара запаха йода. Исключением является как раз производство хлебобулочных изделий.

Генеральный директор Национального союза производителей молока Артем Белов согласился, что есть продукты, которые по существующим стандартам производятся только с использованием не йодированной соли. Например, такие правила предписывает ГОСТ на полутвердый сыр.

«Поэтому наши опасения связаны с тем, что для производителей будут ограничения на производство той или иной продукции», – отметил Белов.

В свою очередь директор Всероссийского научно-исследовательского института кондитерской промышленности, президент Союза производителей пищевых ингредиентов Татьяна Савенкова выразила опасения по поводу того, что кондитеров могут обязать писать на этикетке того или иного изделия о том, сколько йода там содержится.

«Мы пробовали использовать морскую капусту в отдельных карамелях. Но ведь это природа, сегодня в морской капусте одно содержание йода, завтра – другое», – сказала Савенкова.

Она напомнила, что количество йода в йодированной соли со временем также уменьшается, пока эта соль лежит на складе. Таким образом, гарантировать то или иное количество йода в продукте проблематично, эти технические вопросы пока не проработаны, пояснила Савенкова.

Заместитель директора по научной работе Федерального научного центра пищевых систем им. В.М.Горбатова Анастасия Семенова заявила, что в законе должно быть понятие «пищевые продукты, обогащенные йодом». По ее мнению, профилактика болезней должна идти именно через такие продукты. Следует выбирать наилучший путь обогащения пищи йодом, подчеркнула Семенова. Так, например, пути обогащения мясной продукции должны определяться в зависимости от технологии изготовления, пояснила она, ведь при температурной обработке продукта йод может просто исчезнуть.

Начальник управления санитарного надзора Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Ирина Шевкун выступила в поддержку предложенного законопроекта, назвав такой подход к борьбе с проблемой системным. Она напомнила, что если пищевая продукция изготовлена с использованием йодированной соли вместо обычной, то она не является обогащенной. И нормирование здесь не нужно.

«Обогащенная продукция проходит регистрацию у нас в службе, и тогда уже в ней обязательно нормируется содержание тех ингредиентов, которые заявлены при изготовлении, и она подлежит регулированию», – пояснила она.

Эксперт ОНФ, руководитель экспертного комитета Новосибирского госуниверситета Петр Меньшанов подчеркнул, что в целом представленный законопроект в полной мере соответствует мировым стандартам регулирования йодирования соли, а его принятие целесообразно и экономически оправдано. В дальнейшем в подзаконных актах он предложил закрепить предельно допустимые минимальные и максимальные уровни йодирования, сохранить продажу не йодированной пищевой соли как минимум в аптеках. Ну и отдельно стоит создать список тех предприятий, которые должны использовать не йодированную пищевую соль в силу того, что это нужно для соблюдения технологических требований.

Старший научный сотрудник лаборатории спортивной антропологии и нутрициологии Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии, доцент кафедры гигиены, эпидемиологии и экологии человека Института повышения квалификации Федерального медико-биологического агентства РоссииИрина Кобелькова предложила расширить перечень учреждений, где в обязательном порядке будет использоваться йодированная соль.

«Назрел момент, когда необходимо это закрепить на законодательном уровне. Но у меня есть предложение в действующую версию законопроекта. Там указаны места, где будут давать йодированную соль – медицинские учреждения, воинские части, места лишения свободы. Я предложила добавить еще обязательное йодирование соли с момента вступления закона в силу в организованных коллективах для работающих во вредных условиях», – сказала она.

Председатель Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Павел Савчук рассказал, что добровольческое движение проводит работу по профилактике йододефицитных заболеваний. В результате о проблеме узнали более 2 млн человек по всей России. В ходе проведенного волонтерами-медиками в 2016 г. опроса удалось выяснить, что йодированную соль в питании используют 54,4% россиян, а принятие закона о йодировании соли на производствах РФ поддержали 66,4% граждан. Участие в опросе приняли 34 968 граждан.

Руководитель Департамента сопровождения законодательных инициатив ОНФ Арсланбек Черкесов пояснил, что вступление в силу этого документа должно быть постепенным, чтобы производители успели перестроиться. Он добавил, что производство не йодированной соли частично должно сохраниться: «Здесь, мне кажется, самый очевидный и правильный способ – это объемы производства до 10 % или до 20%. Если у нас 80% производимой соли будет йодированной, то это уже будет большой шаг вперед».

В заключение заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Олег Салагай поблагодарил Народный фронт за организацию такого представительного круглого стола и добавил, что учтет прозвучавшие предложения как со стороны экспертов, так и со стороны производителей. Так, он согласился, что массовое применение йодированной соли в производстве потребует изменения некоторых технологических требований, регламентов для разных продуктов. Надо разработать соответствующий обобщенный документ. Салагай добавил, что вступление законопроекта будет пошаговым: «Сначала вступает в силу часть, которая касается хлеба (предполагаемое вступление – 1 июня 2020 года), затем вступает в силу часть, которая касается соли мелкого помола, и лишь затем в 2022 году вступление в силу тех требований, которые касаются использования соли в промышленности». Это, по его словам, позволит промышленности адаптироваться.

Салагай считает, что следует прислушаться к представителям Министерства промышленности РФ и дополнить документ пунктом о том, что если в производстве продукта использовался другой способ обогащения йодом, то применение йодированной соли необязательно. Помимо этого, нужно обеспечить доступность не йодированной соли, согласился Салагай: «Это очень правильная ремарка».

«То, что это закон надо принимать как можно быстрее, никакого сомнения нет. Также мы должны наладить общероссийскую пропаганду через те же радио и телевидение и говорить: дорогие граждане, пожалуйста, используйте йодированную соль. У вас на столе должна стоять йодированная соль. И если закупаете йодированную соль на год вперед, то этого делать не надо, потому что часть ее испаряется. Надо говорить с народом на одном языке. Такая работа должна быть. А в основе этой работы – закон, который уже перезрел, с нашей точки зрения. ОНФ настаивает на принятии этого закона. В Минздраве работают разумные люди, слышат, что здесь говорят, и по возможности готовы будут внести изменения в документ. Проблему нужно решать», – подытожил Рошаль.