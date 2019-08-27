Эксперты ОНФ в Коми подвели промежуточные итоги дорожного нацпроекта в регионе и попросили власти заняться разметкой на новых участках

Эксперты проекта ОНФ «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Республике Коми подвели промежуточные итоги мониторинга исполнения в регионе национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Они обратили внимание на то, что в Сыктывкаре после ремонта не всегда вовремя наносят дорожную разметку, и это повышает опасность ДТП. Общественники направили в администрацию города обращение с просьбой контролировать эту тему. Но в целом они дали положительную оценку качеству ремонта дорог по нацпроекту.

В Сыктывкаре большую часть дорожных работ, запланированных на этот год, уже завершили. Продолжается ремонт на улицах Оплеснина, Старовского (от улицы Коммунистической до улицы Димитрова), Ручейной, Станционной, Карла Маркса и Орджоникидзе.

В Управлении автомобильных дорог Республики Коми сообщили, что по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 г. в регионе отремонтировали 39 дорожных объектов, на 14 — работы продолжаются, на 13 участках в ближайшее время — начнутся. Кроме того, власти планируют заключить контракты на ремонт еще семи участков дорог и дорожных объектов.

Всего в рамках нацпроекта в 2019 г. запланировано провести работы на сумму более 1 млрд руб.: 443 млн рублей потратят в Сыктывкаре, 574 млн руб. — на других территориях республики.

Почти все участки, вошедшие в план ремонта по национальному проекту, местные жители нанесли на карту ОНФ dorogi-onf.ru. На данный момент в Коми на интерактивном ресурсе Народного фронта отмечены 278 дорожных участков, из которых 125 — уже отремонтировали.

«Пока к исполнению дорожного нацпроекта в республике у нас есть одно замечание – на новый асфальт нужно вовремя наносить разметку, которая является составной частью ремонта. Понятно, что разметка сразу после укладки асфальта не наносится, но неоправданно затягивать с ней нельзя. Это снижает дорожную безопасность для всех участников движения. Особенно важно обеспечить безопасность на дорогах к началу учебного года. Мы попросили органы власти обратить на это внимание», — сообщил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Коми Михаил Ковалев.

При этом активисты ОНФ подчеркивают: недостатки ремонта дорог, причем существенные, как правило, проявляются не сразу. Самый показательный в этом отношении — зимний период, который как индикатор вскрывает недоделки и брак со стороны строителей.

Поэтому активисты Народного фронта в Коми особо обратят внимание на качество ремонта дорог во время рейдов в зимний период, а также весной — после того, как сойдет снег.