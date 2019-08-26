«Главное – помогать реальными делами»: ОНФ провел вебинар проекта «Село. Территория развития»

Эксперты и активисты проекта Общероссийского народного фронта «Село. Территория развития» провели онлайн-совещание, на котором обсудили приоритетные направления проекта до конца 2019 г. Участниками мероприятия стали более 100 представителей из 83 субъектов РФ – координаторы проекта «Село. Территория развития» в регионах, представители региональных отделений ОНФ и активисты, подавшие заявки на участие в проекте.

Со вступительным словом к участникам вебинара обратился сопредседатель Центрального штаба ОНФ, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль: «Здоровье народа России требует большего внимания. В здравоохранении много проблем, особенно в первичном звене, большое число которых – на селе. И то, что «Село. Территория развития» и молодежь этого движения (Прим. ред. – Российский союз сельской молодежи) решили подставить плечо российскому народу и сделать так, чтобы те ФАПы, которые должны быть построены в селах, действительно состоялись, – очень важно. Ведь вне зависимости от места проживания человека он должен получить медицинскую помощь».

Координатор проекта ОНФ «Село. Территория развития», председатель Российского союза сельской молодежи (РССМ) Юлия Оглоблина представила приоритетные направления работы проекта до конца этого года, календарный план его реализации и рассказала о взаимодействии с активистами проекта.

«К проекту подключились активисты практически из всех регионов страны, в 72 субъектах уже есть региональные координаторы, которые организуют работу на местах. Сейчас первоочередная задача – завершение поиска активистов и формирование списка координаторов во всех регионах, где в августе мы запускаем мониторинг строительства объектов социальной инфраструктуры, в том числе 400 фельдшерско-акушерских пунктов, которые строятся по национальному проекту «Здравоохранение», – подчеркнула Оглоблина.

Мониторинг строительства ФАПов в малых населенных пунктах пройдет в 67 субъектах РФ. Эксперты проекта представили участникам онлайн-совещания алгоритм проведения мониторинга и рассказали, как работать с мобильным приложением «Народный контроль».

Также эксперты рассказали о проведении мониторинга комплексного влияния национальных проектов и государственных программ на качество жизни сельского населения. Мониторинг направлен на определение качества жизни на селе, уровня вовлечения местных жителей в развитие своих населенных пунктов, выработку предложений по улучшению ситуации в конкретных селах. Общественники проведут опрос глав сельских поселений, сельских депутатов, предпринимателей, фермеров и жителей малых населенных пунктов.

«Мы нацелены поддерживать малочисленные села, где нет софинансирования и больших производств. Селам, где есть потенциал, есть активные жители, есть желание развиваться вместе с территорией, нужно обязательно дать шанс на господдержку и участие во всех программах», – отметила Оглоблина.

Эксперты проекта ОНФ «Село. Территория развития» ответили на вопросы участников вебинара о коммуникации с труднодоступными селами и взаимодействии региональных координаторов с отделениями ОНФ в регионах.

«В рамках проекта в 2020 году мы хотим охватить минимум 3 тысячи из 153 тысяч сел России. Планируется много мониторингов нацпроектов, но самое главное – помогать реальными делами», – подытожила Оглоблина.

Напомним, для реализации нацпроектов на сельских территориях и формирования новых подходов к развитию села по инициативе Российского союза сельской молодежи ОНФ запустил проект «Село. Территория развития». В задачи проекта входят мониторинг реализации нацпроектов и госпрограмм, влияющих на развитие сельских территорий, выработка предложений по улучшению качества жизни на селе и вовлечение местных жителей в развитие своих населенных пунктов. К участию в нем уже подключились более 700 человек из всех регионов страны, лидеры по количеству активистов – Челябинская область, Краснодарский край, Ростовская область, Республика Дагестан и Подмосковье.