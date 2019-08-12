Эксперты ОНФ обсудили вопрос распределения выпускников медвузов и наметили план работы тематической площадки «Здравоохранение»

В понедельник, 5 августа, прошло рабочее совещание тематической площадки ОНФ «Здравоохранение» с участием членов Центрального штаба ОНФ, а также экспертов Народного фронта, на котором эксперты выделили основные проблемы в этой сфере, а также обсудили ход реализации планов работы до конца 2019 г. Так, представители Народного фронта обсудили вопрос распределения выпускников медвузов и подчеркнули, что для участия в госпрограмме молодому специалисту необходимо гарантировать достойные условия жизни.

Мероприятие провел сопредседатель Центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль. В совещании приняли участие члены Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Николай Говорин, ведущая телепрограмм о здоровье на Первом канале, профессор Елена Малышева, председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук, главврач Научно-исследовательского института – краевой клинической больницы №1 министерства здравоохранения Краснодарского края Владимир Порханов, руководитель регионального исполкома ОНФ в Свердловской области Жанна Рябцева.Также участвовала в мероприятии заведующая отделом экономической работы и оплаты труда Профсоюза работников здравоохранения РФ Тамара Гончарова.

Рошаль отметил, что эксперты ОНФ уже провели ряд круглых столов, среди которых «Защита жизни и здоровья пациентов и медицинских работников», «Формирование системы защиты прав пациентов», «Оказание медицинской помощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших», «Нормативно-правовые основы и практическая реализация непрерывного медицинского образования в России» и другие.

«Большая часть плана работы тематической площадки уже выполнена, но намечено еще много мероприятий, на которых будут обсуждаться очень важные для нашего здравоохранения вопросы. Одной из важнейших задач, над которой работают эксперты ОНФ, является решение проблемы кадрового дефицита», – заявил Рошаль.

Он напомнил, что отчасти ее можно решить путем распределения выпускников медвузов на работу в регионы. Однако, чтобы программа функционировала успешно, она должна предлагать молодому специалисту привлекательные условия. Это единовременные выплаты, предоставление служебного жилья, ежемесячная компенсация оплаты услуг ЖКХ, а также предоставление субсидии на покупку собственного дома или квартиры, выделение мест в дошкольных учреждениях для детей и другое. Также большое значение имеет размер зарплаты.

«Если на селе зарплата врача будет меньше, чем зарплата врача в Москве, то ничего работать не будет», – заявил Рошаль.

Вместе с другими экспертами его позицию поддержала и Малышева. Она напомнила, что в западных странах, например в США, зарплата врачей в крупных городах в два раза ниже, чем в провинциях. А условия работы, график труда в последних более удобные.

Мохначук добавил, что достойные условия проживания молодому специалисту должны гарантировать местные органы власти. Член Центрального штаба ОНФ, заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин предложил, чтобы с молодым специалистом, участвующим в программе распределения, заключался специальный договор, в котором будут прописаны все условия.

«Правила должны быть закреплены законодательно, а не просто зависеть от желания губернатора и каких-либо других лиц», – отметил Рошаль.

Он также напомнил, что в решении проблемы дефицита кадров важно не навредить. Так, в поликлиниках на прием к узким специалистам «раньше врач шел к больному, а не больной – к врачу», т.е. узкие специалисты частично совмещали работу в нескольких поликлиниках – это было удобно для пациентов. Сегодня же, чтобы проконсультироваться, например, у невролога, гражданину, даже если это пожилой человек, приходится ехать на транспорте в другой район.

«Мы отодвинули специализированную помощь от населения. А я – за ее приближение», – подчеркнул Рошаль.

План работы тематической площадки ОНФ «Здравоохранение» на текущее полугодие оказался весьма обширен. Среди вопросов, которые намерены рассмотреть представители Народного фронта: проблема доступности и качества профилактических осмотров, диспансеризации, а также самого лечения после диспансеризации, проблемы центральных районных больниц в сельской местности, повышение уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах и непрерывное медицинское образование.

По-прежнему остается острой проблема информатизации в сфере здравоохранения, особенно в регионах. Кроме того, необходимо уделить пристальное внимание исполнению поручения президента России, лидера ОНФ Владимира Путина по созданию амбулаторных онкологических центров. Также эксперты Народного фронта намерены провести совещание по паллиативной помощи, чтобы проанализировать промежуточные результаты работы и решить, что еще необходимо сделать. Продолжится работа экспертов ОНФ и по решению проблемы дефицита йода не только среди детей, но и среди взрослого населения.

Также эксперты ОНФ говорили о контроле за реализацией поручений президента России, лидера ОНФ Владимира Путина, которые он дал по итогам пленарного заседания Медиафорума ОНФ «Правда и справедливость», прошедшего в мае этого года в Сочи. Среди них – вопросы доступности и качества паллиативной помощи, строительства служебных жилых помещений для участников программы «Земский доктор», а также многие другие.

Помимо этого, участники совещания обсудили план работы проекта ОНФ «За доступную и качественную медицину в первичном звене», который направлен на выполнение поручения главы государства по обеспечению доступности медпомощи для граждан. Так, 14 августа пройдет экспертное совещание, в котором примут участие члены Центрального штаба ОНФ, эксперты, руководители медорганизаций, работники ФАПов, сотрудники скорой помощи. Его участники обсудят вопрос доступности оказания медпомощи в первичном звене, в том числе в малых населенных пунктах.

В ближайшее время эксперты тематической площадки ОНФ «Здравоохранение» проведут круглый стол «Ликвидация кадрового дефицита в сфере здравоохранения».