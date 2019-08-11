ОНФ в Коми просит правительство республики обустроить пункты независимого весогабаритного контроля за большегрузами

Работа системы весогабаритного контроля за большегрузным транспортом на дорогах должна стать более прозрачной для предпринимателей. В частности, необходимо внедрить весовые пункты для независимого контроля. Эти и другие предложения прозвучали на круглом столе, который организовали представители Общероссийского народного фронта в Республике Коми. Выработанные предложения направлены в правительство республики.

Поводом для проведения круглого стола стали многочисленные обращения в ОНФ предпринимателей во главе с Союзом лесопромышленников Республики Коми. Дело в том, что осенью 2018 г. в регионе внедрена система автоматического весогабаритного контроля, ограничивающая общий вес грузовых автомашин до 44 тонн. Также внедрен автоматический контроль габаритов машин. Штрафы за нарушение составляют до 700 тыс. руб. Система внедряется по всей стране.

Однако представители бизнеса считают, что система контроля работает непрозрачно, необоснованные штрафные санкции уничтожают бизнес, прежде всего малый.

«В республике с момента работы системы уже прекратили работу порядка 30 процентов малых предприятий в лесной сфере, которые напрямую зависят от перевозок на автодорогах», — сообщил генеральный директор Союза лесопромышленников Республики Коми Анатолий Байбородов.

На круглом столе индивидуальный предприниматель из Сыктывдинского района Лариса Калегинарассказала, что штрафы в несколько сотен тысяч рублей являются запредельными для малого бизнеса. Также она привела примеры некорректной работы автоматических постов контроля, при этом провести независимую проверку невозможно.

Представители Сыктывкарского фанерного завода сообщили, что на предприятии есть свой сертифицированный аппарат весового контроля. Автомобили загружаются строго по правилам, но завод все равно получает штрафные санкции за перевес.

Острота вопроса обусловлена также возмущением сельских жителей. Они жалуются в органы власти на то, что перевозчики бесконтрольно перегружают машины, что ведет к разрушению дорог.

«В этой ситуации необходимо и дороги беречь, и находить общий язык с предпринимателями», — подчеркнул на круглом столе председатель комитета по бюджету, налогам и экономической политике госсовета Республики Коми Степан Чураков.

Госсовет Коми в 2019 г. уже выходил на федеральный уровень с предложениями по улучшению работы автоматического весогабаритного контроля, но поддержки они пока не нашли. Участники круглого стола сошлись во мнении, что прежде всего необходимо найти возможные решения на уровне региона.

«Такие решения были предложены. В первую очередь – отменить весовой контроль в зимний период, когда в Коми идет основная заготовка и перевозка древесины, в то же время дорожное основание становится устойчивым. Внедрить весовые пункты для независимого контроля, чтобы у предпринимателей была возможность оспорить некорректную работу аппаратуры на дорогах. С этими предложениями согласились все участники, в том числе представители министерства строительства и дорожного хозяйства Республики Коми. Данные предложения направлены в правительство республики», — сообщила член регионального штаба ОНФ в Коми Елена Иванова.

Предложения об увеличении общей массы перевозимого груза в зимний период и снижения штрафов также направлены экспертам тематической площадки ОНФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Центральный штаб Народного фронта, для того, чтобы они были рассмотрены на федеральном уровне.

Участники круглого стола решили продолжить экспертную работу по данной теме, так как она требует постоянного контроля. ОНФ в Коми усилит мониторинговую работу в этом направлении.