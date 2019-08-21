Эксперты ОНФ: Кредитная задолженность граждан с начала года выросла на 4,8% и составила 16,19 трлн рублей

Эксперты проекта ОНФ «За права заемщиков» провели анализ данных Центробанка, других открытых источников и обновили карту кредитной и сберегательной активности российских домохозяйств (семей). Выяснилось, что в первом полугодии 2019 г. кредитная задолженность граждан составила 16,19 трлн руб. Она выросла с начала года на 4,8%. Кроме того, по данным ВЦИОМ, более половины россиян имеют непогашенные кредиты (51%). Доля людей с кредитами за два года сократилась на 6%, доля просроченной задолженности также продолжает снижаться.

За последние 12 месяцев (в сравнении с 1 июля 2018 г.) объем задолженности вырос на 22%. Средняя величина кредитной задолженности на домохозяйство по России составила 286,8 тыс. руб. (годом ранее – 234,6 тыс. руб.). По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в первом полугодии 2019 г. банки выдали 9,04 млн кредитов на покупку потребительских товаров (рост на 2,5% по сравнению с тем же периодом 2018 г.). Доля выданных в первом полугодии 2019 г. потребительских кредитов на сумму свыше 500 тыс. руб. составила 55,1% от портфеля кредитов этого типа. По сравнению с аналогичным периодом 2018 г. она увеличилась на 4,1 процентных пункта (в первом полугодии 2018 г. – 51,0%).

Динамика выданных потребительских кредитов по долям в первом полугодии 2018-2019 гг. (по размерам кредитов), в процентных пунктах (п.п.)

По размерам кредитов Первое полугодие

2018 г. Первое полугодие

2019 г. Динамика, п.п. <100 000 руб. 13,0% 11,5% -1,5 п.п. 100 000-300 000 руб. 18,6% 17,0% -1,6 п.п. 300 000-500 000 руб. 17,4% 16,4% -1,0 п.п. >500 000 руб. 51,0% 55,1% 4,1 п.п.

В первом полугодии 2019 г. наблюдается рост суммы кредитов разных категорий. Средний размер ипотечного кредита вырос на 17,3% (или на 350,6 тыс. руб.) по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. и составил 2,38 млн руб. Средний размер автокредита составил 769,7 тыс. руб., увеличившись на 8,4% (или на 59,7 тыс. руб.) по сравнению с аналогичным периодом 2018 г., средний размер лимита по кредитным картам составил 54,5 тыс. руб., увеличившись на 12,3% по сравнению со вторым кварталом 2018 г. (48,6 тыс. руб.).

Анализ данных Банка России показывает рост кредитной задолженности физлиц за первое полугодие 2019 г. на фоне снижения просроченной задолженности по ранее выданным кредитам. Динамика снижения просроченной задолженности в первом полугодии 2019 г. выражена особенно явно по сравнению с аналогичным периодом 2016 и 2017 гг., снижение с уровня 7-8%.

Динамика кредитной и просроченной задолженности физических лиц

* Данные Банка России, расчеты проекта ОНФ «За права заемщиков»

Средняя величина просроченной задолженности составила 13,3 тыс. руб. (годом ранее – 14,4 тыс. руб.). Просроченная задолженность составила 748,6 млрд руб. или 4,6% от всей задолженности. Объем просроченной задолженности за год сократился на 7,7% по сравнению с аналогичным показателем на 1 июля 2018 г. Показатель продолжает снижаться, что указывает на повышение уровня финансовой ответственности со стороны граждан и на снижение количества кредитов, по которым заемщики не могут вернуть долг. По доле просроченной задолженности лидирует Республика Ингушетия (14,7% против среднероссийского уровня 4,6%). В четверку лидеров также входят республики Северо-Кавказского федерального округа: Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия – Алания, Республика Адыгея.

Топ-10 регионов с наибольшим уровнем просроченной задолженности

№ Субъект РФ Доля просроченной задолженности, % Средний объем просроченной задолженности, руб. 1 Республика Ингушетия 14,7% 11 580 2 Карачаево-Черкесская Республика 9,3% 21 094 3 Республика Северная Осетия — Алания 8,1% 19 761 4 Республика Адыгея 6,9% 16 637 5 Калининградская область 6,4% 18 562 6 Республика Дагестан 6,3% 5 438 7 Республика Бурятия 6,3% 16 236 8 Чеченская Республика 6,2% 6 207 9 Кабардино-Балкарская Республика 6,0% 11 195 10 Астраханская область 5,9% 15 653

Уровень закредитованности, рассчитываемый как отношение среднего объема задолженности к среднему годовому доходу на домохозяйство, в целом по России по итогам полугодия составил 28%. Это означает, что обычная семья отдает почти треть от годового дохода на погашение банковских кредитов. По сравнению с уровнем закредитованности на первый квартал 2019 г. данный показатель не изменился, что говорит в пользу стабилизации на рынке кредитования. Для сравнения, год назад средний уровень закредитованности составлял 24%. По данным ВЦИОМ, наибольшей популярностью кредиты (ипотечные и необеспеченные) пользуются у молодых россиян в возрасте от 25 до 34 лет. 72% опрошенных из этой возрастной группы заявили, что у них или членов их семей есть непогашенные кредиты. На втором месте идут респонденты в возрасте от 35 до 44 лет — 63% из них имеют кредиты. Менее закредитованными оказались граждане 60 лет и старше (31%), а также молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (37%). Брали ссуды и 54% жителей городов с населением от 500 тыс. до 950 тыс. человек. Меньше всего людей с кредитами в Москве и Санкт-Петербурге (40%).

Динамка роста среднемесячного начисления заработной платы за период 2017-2018 гг. составила 9,6%, отстает от общего уровня закредитованности. Данный фактор оказывает неблагоприятное влияние на финансовое состояние домохозяйств России.

Динамика среднемесячного начисления заработной платы

*По материалам Росстата

Чаще всего кредиты берут жители сел и городов с населением меньше 100 тыс. человек. Среди регионов лидеры по закредитованности – Республика Калмыкия и Республика Тыва, где уровень закредитованности превысил 50%. Это означает, что семьи в среднем могут расходовать на погашение кредитной задолженности более 50% располагаемого дохода. Свыше 40% – уровень закредитованности семей в Чувашской Республике, Иркутской области, Ханты-Мансийском автономном округе. В первом полугодии 2019 г. к ним добавилась Новосибирская область и Республика Мордовия. Низкие показатели закредитованности сохраняются в регионах Северо-Кавказского федерального округа (Дагестан – 7%, Ингушетия – 7%, Чечня – 8%), а также в Крыму и Севастополе (7-8%).

Топ-10 регионов с наибольшим уровнем закредитованности

№ Субъект РФ Уровень закредитованности, % Средний объем задолженности, руб. 1 Республика Тыва 59% 348 454 2 Республика Калмыкия 57% 357 303 3 Чувашская Республика — Чувашия 47% 263 943 4 Иркутская область 43% 309 438 5 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 43% 660 720 6 Новосибирская область 42% 317 364 7 Республика Мордовия 40% 213 959 8 Тюменская область 39% 555 862 9 Ленинградская область 39% 344 389 10 Республика Марий Эл 38% 228 955

На банковских депозитах на 1 апреля 2019 г. находилось 29,089 трлн руб. средств физлиц, из которых 78,8% приходятся на вклады в рублях, 21,2% – в иностранной валюте. По сберегательной активности, то есть отношению среднего депозита к годовому доходу, лидируют домохозяйства Москвы (108%) и Санкт-Петербурга (80%), а также Калининградской, Самарской, Ярославской, Мурманской, Владимирской областей (выше 50%).

«Наши исследования – это наглядная иллюстрация и ответ на вопрос о том, где необходимо усилить меры поведенческого надзора, профилактические мероприятия, работу по финансовому оздоровлению, повышению уровня финансовой грамотности. Мы считаем, что ситуацию пока можно исправить с помощью инструментов ответственного кредитования», – заявила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Вместе с тем, по ее словам, в этом вопросе важна осознанность самого заемщика. К сожалению граждане довольно часто оформляют кредиты, поддавшись импульсу потребления. В большинстве случаев импульсивные покупки в кредит не являются жизненно-необходимыми, уверена Лазарева.

«Но самое большое беспокойство у нас все-таки вызывает нелегальный рынок. Его сложно измерить, но он есть. К сожалению, пока мошенники и «черные кредиторы» находят способы обойти существующие законы. Ответственность для них несоразмерно мала, а правоприменительная практика пока недостаточно однозначна. В результате, даже если кредит, заем выдается нелегалом или с помощью мошеннических схем, то с заемщика по нему продолжают взыскивать на вполне законных основаниях», – добавила Лазарева.

Эксперты Народного фронта сейчас активно работают для защиты прав граждан в этой сфере, пояснила она: «У нас есть ряд инициатив, касающихся схем обратного выкупа жилья и возвратного лизинга автомобилей. Кроме того, мы готовим большой просветительский проект «Расскажи бабушке», направленный на защиту старшего поколения от действий нелегалов и мошенников. И, конечно, мы считаем важным распространение лучших практик борьбы с черным рынком в регионах с наиболее высоким уровнем закредитованности и просрочки».