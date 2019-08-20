Wow City: фирменный стиль в подарок родному городу

21 августа 2019 года город Ухта отметит свое 90-летие. В честь юбилея супружеская пара Екатерина Черкасова (уроженка Ухты) и Пётр Шаблов (из Москвы) на добровольных началах подготовили городу подарок – фирменный стиль.

Айдентика города не выдумана из воздуха – она родилась из истории города и региона. Ухта – это родина российской нефти, поэтому нельзя было обойтись без черного цвета в логотипе. Название города с коми языка переводится как «маслянистая река», поэтому в логотип включен графический элемент из коми-орнамента, обозначающий реку. Применение модного сегодня градиента обусловлено красотой северного сияния. А тот факт, что город вызывает сильное удивление и восхищение у всех, кто слышит одно только название: – Ты откуда? – из Ухты. – Ух ты! (Wow), обыгран в паттерне и фоновых рисунках.

«Этот проект — наша личная инициатива. Мы начали его, потому что неравнодушны к Ухте и русскому Северу, — говорит Екатерина Черкасова, Креативный директор, копирайтер проекта Wow City. — Мы надеемся, что логотип и оформление Ухты в едином стиле подарит городу новые смыслы, новое видение самого себя и даст пример для жителей города также проявлять инициативу, реализовывать яркие идеи, менять себя и свой город к лучшему».

Фирменный стиль для Ухты включает в себя логотип, паттерн и примеры использования нового визуального образа на разных носителях: городские вывески, плакаты, объявления, а также в сувенирной продукции для горожан (значки, кружки, сумки, чехлы на телефон и т.д.)

«Путешествуя по России и миру, мы, конечно, обращаем внимание на то, как оформлены города, какие сувениры продаются в магазинах, как жители города относятся к своей малой Родине, — отметил Пётр Шаблов, Арт-директор, дизайнер проекта Wow City. – Среди ярких примеров брендинга городов можно выделить Выборг, Клин, Урюпинск. Мы надеемся, что Ухта будет ничем не хуже!»

Добровольная инициатива по созданию фирменного стиля должна привлечь внимание к городу, в первую очередь, самих его жителей. Горожанам Ухты повезло родиться и жить в удивительном месте, которое знаменито на всю Россию как родина первой нефти, жемчужина Севера, неофициальная столица Республики Коми, а теперь еще и Wow City!

Инициатива по созданию фирменного стиля не имеет заказчиков, а на презентацию проекта в администрации города Ухты ответа получено не было.