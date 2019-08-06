Активисты ОНФ в Коми помогли вернуть мусорные контейнеры в микрорайон Красная Гора в Сыктывкаре

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми продолжают контролировать ход «мусорной реформы» в регионе. По итогам очередного рейда, проведенного вместе с представителями СМИ, общественники помогли вернуть контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) в микрорайон Красная Гора в Сыктывкаре.

Из-за отсутствия контейнеров в ОНФ обратились жители Красной Горы. Общественники вместе с журналистами телеканала «Юрган» провели рейд, в ходе которого убедились, что территория превращается в свалку. Граждане пожаловались, что контейнеры для мусора исчезли, и те жители, у кого есть машины, вывозят мусор в оборудованные для сбора ТКО места в другие районы. У кого нет своего транспорта, вынуждены оставлять отходы прямо на земле – из-за большого расстояния они физически не могут относить мусор в другие места, где есть контейнеры. «Собаки разносят оставленный мусор по всей Красной Горе», – сообщили жители.

Активисты ОНФ и журналисты в ходе рейда зафиксировали и другую проблему: микрорайон Красная Гора расположен вблизи водоохранной зоны реки Сысола. Рядом находится предприятие городского водоканала по забору и очистке речной воды для питьевого централизованного водоснабжения жителей Сыктывкара. По мнению экспертов Народного фронта в Коми, отсутствие контейнеров ТКО и образование стихийных свалок на данной территории может особенно негативно сказаться на экологической ситуации.

Участники рейда обратились в мэрию и управление Роспотребнадзора по Коми для принятия мер. Кроме того, общественники призвали прокуратуру вмешаться в ситуацию. В итоге проблема с мусорными контейнерами на Красной Горе была оперативно решена.

Активисты Народного фронта в Коми вместе с журналистами повторно провели рейд и убедились, что администрация Сыктывкара организовала установку контейнеров для ТКО.

«ОНФ выражает благодарность представителям СМИ, которые с самого начала вместе с общественниками приняли активное участие в освещении проблемы ТКО на Красной Горе. Многие острые сигналы мы получаем именно от журналистов. Мониторинги и совместные рейды по проблемам «мусорной реформы» в регионе будут продолжены», – отметила член регионального штаба ОНФ в Коми Елена Иванова.

В Республике Коми на интерактивной карте свалок проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка» отмечено 213 мусорных объектов, 103 из них ликвидированы.