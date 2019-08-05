ОНФ в Коми взял на контроль переселение жителей аварийных домов в Сыктывкаре

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми проконтролируют переселение жителей домов №№ 61 и 69 на Октябрьском проспекте в Сыктывкаре. Городская межведомственная комиссия признала строения аварийными. ОНФ уже не первый год поднимает проблему, связанную с опасностью данных домов для проживания.

В администрации Сыктывкара сообщили, что решение признать дома аварийными и подлежащими сносу приняла городская межведомственная комиссия на основании заключения специализированной организации ООО «Техносферная безопасность». В мэрии проинформировали, что в дальнейшем на основании постановления о признании домов аварийными будут приняты решения о переселении жильцов и сносе строений.

Однако до этого вопрос долгое время не решался. Администрация Сыктывкара даже планировала провести капитальный ремонт домов. В то же время эксперты ОНФ в Коми на основании жалоб жильцов провели рейды и убедились, что ремонт в данном случае – это бессмысленная трата денег. Данную позицию экспертов Народного фронта ранее подтвердили специалисты Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов. Также по инициативе общественников Служба строительного, жилищного и технического надзора (контроля) Республики Коми в 2017 г. провела проверку и подтвердила угрозу обрушения конструкций.

В ситуацию вмешался глава Республики Коми Сергей Гапликов. По информации Общественной палаты Коми, 2 июля 2019 г. по итогам рабочей встречи руководитель региона взял ситуацию с домами на личный контроль и дал соответствующие поручения.

«Для экспертов ОНФ в Коми ситуация была очевидна с самого начала: общественники видели, что строения настолько ветхие, что несут угрозу жителям. И били, что называется, во все колокола. Когда-то эти дома были муниципальными общежитиями, уже в новое время они были переведены в статус многоквартирного жилья. Однако, по свидетельству жителей, при изменении статуса никакого ремонта проведено не было», — прокомментировала ситуацию член регионального штаба ОНФ в Коми Валентина Анфилатова.

Активисты ОНФ в ходе рейдов зафиксировали удручающую картину в этих домах: сплошное разрушение кирпичных кладок стен на всех уровнях, повреждение лестничных маршей и фундаментов домов и коммуникаций, сквозные многометровые трещины в несущих стенах и конструкциях.

Общественники отметили, что такое плохое состояние зданий говорит не только о том, что в них не было надлежащего ремонта, но и о плохом управлении и обслуживании домов как в период, когда они были общежитиями, так и после того, как помещения были переданы жильцам и приватизированы.

Представители ОНФ в Коми после признания городской межведомственной комиссией домов на Октябрьском проспекте аварийными призвали муниципальные власти не затягивать с дальнейшими шагами по расселению людей и сносу опасных объектов. Народный фронт взял вопрос на контроль.

«Мониторинг программы переселения граждан из аварийных домов в регионе будет продолжен», — заключила Анфилатова.