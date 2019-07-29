В Госдуме поддержали законопроект ОНФ о повышении уровня информированности граждан при оформлении потребкредитов

Экспертно-консультативный совет думской фракции «Единая Россия» по совершенствованию законодательства в сфере регулирования финансового рынка и банковского сектора поддержал законопроект, направленный на повышение уровня информированности граждан при оформлении потребительских кредитов. Его подготовила член Центрального штаба ОНФ, координатор законодательных инициатив Народного фронта в Госдуме Наталья Костенко.

В документе предлагается внести изменения в федеральный закон «О потребительском кредите (займе)». Банкам будет запрещено включать в договор потребительского кредита положения о возможности ознакомления заемщика с условиями предоставления, использования и возврата кредита без раскрытия этих условий в тексте самого договора.

Кроме того, законопроект содержит запрет кредиторам ставить согласие с условиями договора потребительского кредита за заемщика автоматически, то есть путем размещения галочек в заранее подготовленных шаблонах документов.

Также на банки накладывается обязанность дополнительного информирования заемщиков при заключении договора потребительского кредита. Речь идет о предоставлении сведений не только о стоимости, но и о порядке и сроках для отказа от дополнительных услуг, предлагаемых банками или третьими лицами в связи с получением кредита.

Предложенные меры позволят снизить количество случаев навязывания заемщикам дополнительных услуг, что зачастую происходит, когда людям на подписание предоставляют договоры с уже включенными дополнительными опциями.

«Принятие этого законопроекта повысит правовую защищенность наших граждан при оформлении кредитов и поставит заслон злоупотреблениям доверием клиентов со стороны банков. Я благодарна членам экспертно-консультативного совета за оказанную поддержку. В ближайшее время работа над подготовкой окончательного текста законопроекта будет завершена. В том числе будут устранены высказанные членами совета замечания. Уверена, что полученная поддержка нашей инициативы со стороны Центрального банка позволит Госдуме не затягивать с его принятием», – отметила Костенко.

Она напомнила, что ранее законопроект был концептуально поддержан Минфином России.