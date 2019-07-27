ОНФ в Республике Коми помог установить первый автоподъемник в многоквартирном доме для инвалида-колясочника

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми помогли обустроить первый в регионе автоматизированный подъемник для инвалида-колясочника в многоквартирном жилом доме. Это произошло в Сыктывкаре по адресу улица Кутузова, 5. Автоматизированное устройство сделано для проживающего здесь инвалида первой группы Владимира Пермякова. ОНФ с 2016 г. добивался помощи человеку с ограниченными возможностями здоровья.

Общественники рассказали, что автоматизированные подъемники для инвалидов ранее устанавливались в республике только в государственных, муниципальных и общественных зданиях и помещениях. Впервые такое устройство за счет муниципалитета сделано в многоквартирном жилом доме.

Пермяков проживает на шестом этаже девятиэтажного здания. В лифте у него есть возможность спуститься до первого этажа, однако лестница от площадки до двери подъезда оставалась для него непреодолимым препятствием. Его обращения в разные инстанции ни к чему не привели. Инвалид обратился за помощью в ОНФ.

Активисты Народного фронта в Коми обратились в администрацию города, но помощь не последовала. В качестве временной меры общественники своими силами сделали для инвалида мобильный пандус из легких строительных материалов. Однако кардинально это не решило проблему, так как самому инвалиду трудно было управиться даже с такой конструкцией. В итоге вмешались министерство юстиции Республики Коми и судебные органы.

«Общими усилиями и благодаря помощи Общероссийского народного фронта, помощь мне оказали. Выражаю благодарность общественникам», — сказал Пермяков.

Представители ОНФ в Коми пояснили, что ситуация с Пермяковым не типичная, обустройство современного подъемника – пока исключение, а не правило. Много инвалидов-колясочников проживают в многоквартирных домах без лифтов и без пандусов, люди остаются в квартирах без возможности свободного передвижения. Дело в том, что при обустройстве пандуса внутри подъезда жилого дома необходимо соблюсти строительные нормы и правила (СНиПы), не ущемить права других жителей, а главное — соблюсти пожарную безопасность, ведь лестницы должны соответствовать определенным параметрам. В девятиэтажном доме Пермякова это удалось сделать: там имеется проем между лестничными маршами, за счет которого пространство было расширено. Однако не во всех домах, особенно более ранней постройки, это возможно сделать, тем более если отсутствует лифт.

ОНФ в Коми по предложению всероссийского общества инвалидов в республике обратился к региональным и муниципальным властям с предложением рассмотреть вопрос о принятии программ переселения инвалидов-колясочников на первые этажи зданий с соблюдением прав собственников жилых помещений. Однако пока предложение не нашло отклика со стороны органов власти, вопрос во многом упирается в значительные бюджетные траты.

«Но мы хотим, чтобы установка современного автоматического подъемника в жилом доме в республике стала позитивным примером, который показывает, что любой, даже сложный вопрос, можно решить. ОНФ в Коми продолжит работу по развитию доступной среды в регионе», — сообщила модератор тематической площадки ОНФ «Здравоохранение», сопредседатель регионального штаба Народного фронта Ольга Федулова.